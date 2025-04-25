Інтерфакс-Україна
Події
14:33 25.04.2025

Ліна Костенко і Бернар-Анрі Леві отримають медалі Шептицького у Конгресі США

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Ліна Костенко і Бернар-Анрі Леві отримають медалі Шептицького у Конгресі США

Щорічна церемонія вручення медалі імені митрополита Шептицького відбудеться у будівлі Капітолію у Вашингтоні в четвер, 1 травня (за Києвом).

Як повідомляє пресслужба Єврейської конфедерації України, цьогоріч французький філософ та кіноредисер Бернар-Анрі Леві отримає нагороду особисто, українська поетеса Ліна Костенко доєднається онлайн.

Медалі Шептицього у Капітолії вручатимуть президент Єврейської конфедерації України, віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу Борис Ложкін та голова правління "Українсько-Єврейської Зустрічі" Джеймс Темертей.

Як зазначають організатори, Ліна Костенко у своїх творах завжди відстоювала людську гідність та права народів на самовизначення, в тому числі євреїв. Через це за радянських часів її твори забороняли.

"Поезії та проза Ліни Костенко і по сьогодні надихають українців у їхній боротьбі проти російської агресії. Сміливість говорити правду і ставати на захист скривджених і знедолених завжди були невід'ємною рисою Ліни Костенко. Так само вчиняв свого часу і Митрополит Андрей Шептицький", - йдеться у повідомленні.

Водночас французький філософ і кінорежисер Бернар-Анрі Леві є одним з найвидатніших західних інтелектуалів. Його авторству належать 49 книг і 9 фільмів, зокрема про боротьбу України проти російської агресії.

"Єврей за походженням, Леві у 2014 році виступив перед учасниками Революції Гідності на Майдані Незалежності у Києві. Він також представляв Президента Франції на 75-й річниці вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру (…) Як і Митрополит Шептицький, Бернар-Анрі Леві у своїх творах завжди відстоює права людини та народів - на самовизначення", - зазначається в повідомленні.

Під час повномасштабного російського вторгнення Бернар-Анрі Леві зняв три документальні фільми про українців, що протистоять російській навалі: "Чому Україна" (2022), "Слава Україні" (2023) та "Героям Слава" (2023). Четверта стрічка – "Наша війна" – має з'явитися влітку 2025 року.

Митрополит Андрей Шептицький очолював Українську греко-католицьку церкву з 1901 по 1944 роки. Під час Другої світової війни під його проводом у монастирях Заходу України було врятовано кількасот євреїв, переважно дітей. Навіть у своїх митрополичих палатах Шептицький особисто переховував євреїв.

Андрей Шептицький відкрито виступав проти нацистської політики знищення єврейського народу. Про це він не боявся казати навіть рейхсфюреру СС Гіммлеру. А у своїх листах до Папи Римського Пія XII писав про жахи Голокосту на теренах України, називаючи ті події "повною деградацією людства". У листопаді 1942 року Митрополит опублікував пастирське послання "Не убий", закликаючи своїх парафіян не брати участі у звірствах проти євреїв.

Нагороду було засновано у 2012 році Єврейською конфедерацією України як відзнаку видатних особистей за їхній вагомий внесок у поглиблення та зміцнення відносин між українським та єврейським народами. У 2013 ініціативу підтримала канадська недержавна організація "Українсько-Єврейська Зустріч".

Церемонія нагородження відбудеться в четвер 1 травня о 1:15 (за Києвом). Пряма трансляція церемонії відбудеться на YouTube-каналі Єврейської конфедерації України та на YouTube-каналі Бориса Ложкіна.

Інформаційні партнери: Oboz.ua, РБК-Україна, NV.ua, Telegraf.ua.

Теги: #бернар_анрі_леві #медаль_шептицького #ліна_костенко

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