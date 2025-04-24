Інтерфакс-Україна
Події
09:57 24.04.2025

У Святошинському районі розгорнули пункт підтримки постраждалим внаслідок нічної атаки РФ

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У Святошинському районі розгорнули пункт підтримки постраждалим внаслідок ворожої атаки РФ, повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

Згідно з повідомленням у телеграм-каналі, пункт підтримки розмістили у спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 96 ім. О.К. Антонова за адресою вул. Олександра Оксанченка, 2.

Містяни також можуть звертатися за телефонами: 0951880693 – оперативний черговий Святошинської РДА; 0504126711, 0444541690 – приймальня КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва".

Раніше повідомлялося, що внаслідок комбінованої атаки на Київ із застосуванням БпЛА та балістичних ракет в четвер, 24 квітня, загинуло 9, постраждало понад 70 людей, серед яких діти.

Теги: #святошинский #пункт_підтримки

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