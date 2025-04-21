Інтерфакс-Україна
Події
18:03 21.04.2025

Трамп посилює тиск на главу ФРС Павелла, вимагає негайного зниження ставок

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Трамп посилює тиск на главу ФРС Павелла, вимагає негайного зниження ставок
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп посилює тиск на голову Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Павелла, вимагає зниження процентних ставок американським ЦБ.

У пості в соцмережі Truth Social у понеділок Трамп назвав Павелла "великим невдахою", заявивши, що економічна активність у США сповільниться, якщо ФРС не опустить ставки негайно.

"Багато хто закликає до попереджувального зниження ставок", - написав Трамп. Він зазначив, що ціни на енергоносії, продукти і більшість "інших речей" знижуються.

"При тому, що ці ціни так добре опускаються, як я і передбачав, інфляції може майже не бути, але може бути уповільнення економіки, якщо пан "Занадто Пізно", великий невдаха, не знизить ставки зараз", - написав Трамп.

Минулого тижня він назвав Павелла "паном Занадто Пізно", заявивши, що глава ФРС завжди запізнюється з пом'якшенням політики.

Незадовго до цього Павелл заявив, що імпортні мита, які запроваджує Трамп, можуть уповільнити зростання економіки США та прискорити інфляцію, але Федрезерв поки що не готовий втручатися і хоче дочекатися більшої ясності, перш ніж розглядати коригування параметрів грошово-кредитної політики.

Трамп зазначив, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) опустив ключові ставки вже сім разів.

З літа минулого року ЄЦБ знизив ставки загалом на 1,5 відсоткового пункту, ФРС - на 1 в.п.

Наступне засідання Федрезерву відбудеться 6-7 травня.

Теги: #фрс #трамп

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