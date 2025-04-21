Трамп посилює тиск на главу ФРС Павелла, вимагає негайного зниження ставок
Президент США Дональд Трамп посилює тиск на голову Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Павелла, вимагає зниження процентних ставок американським ЦБ.
У пості в соцмережі Truth Social у понеділок Трамп назвав Павелла "великим невдахою", заявивши, що економічна активність у США сповільниться, якщо ФРС не опустить ставки негайно.
"Багато хто закликає до попереджувального зниження ставок", - написав Трамп. Він зазначив, що ціни на енергоносії, продукти і більшість "інших речей" знижуються.
"При тому, що ці ціни так добре опускаються, як я і передбачав, інфляції може майже не бути, але може бути уповільнення економіки, якщо пан "Занадто Пізно", великий невдаха, не знизить ставки зараз", - написав Трамп.
Минулого тижня він назвав Павелла "паном Занадто Пізно", заявивши, що глава ФРС завжди запізнюється з пом'якшенням політики.
Незадовго до цього Павелл заявив, що імпортні мита, які запроваджує Трамп, можуть уповільнити зростання економіки США та прискорити інфляцію, але Федрезерв поки що не готовий втручатися і хоче дочекатися більшої ясності, перш ніж розглядати коригування параметрів грошово-кредитної політики.
Трамп зазначив, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) опустив ключові ставки вже сім разів.
З літа минулого року ЄЦБ знизив ставки загалом на 1,5 відсоткового пункту, ФРС - на 1 в.п.
Наступне засідання Федрезерву відбудеться 6-7 травня.