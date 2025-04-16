Зеленський підписав євроінтеграційний закон про хміль та хмелепродукти

Президент України Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний закон № 4341-IX "Про хміль та хмелепродукти", повідомили у Верховній Раді у середу.

"Закон сприятиме гармонізації українського законодавства з європейськими стандартами у сфері хмелярства… Передбачено: встановлення чітких правил простежуваності хмелю на всіх етапах виробництва; запровадження сертифікації та маркування відповідної продукції; посилення контролю і відповідальності за порушення", - зазначається в повідомленні у телеграм-каналі.

Як наголошується, реалізація закону сприятиме розвитку галузі, підвищенню якості хмелепродуктів і створенню прозорого ринку, що, своєю чергою, відкриє нові можливості для експорту та залучення інвестицій.