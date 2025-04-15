Інтерфакс-Україна
Події
20:51 15.04.2025

США відмінили ще 139 грантів на суму $214 млн – Рубіо

1 хв читати
США відмінили ще 139 грантів на суму $214 млн – Рубіо
Фото: https://www.president.gov.ua/

Уряд США продовжує відміняти гранти, виділені на розвиток ряду проектів по всьому світу, заявив державний секретар Марко Рубіо.

"Під моїм керівництвом, Державний департамент США скасував ще 139 грантів на суму 214 мільйонів доларів. Американські платники податків не повинні фінансувати хибні програми, такі як "Розбудова руху мігрантів під керівництвом домашніх робітників" у Лівані або "Геть тролів геть!" у Великобританії. Ми розчищаємо безлад, який залишила попередня адміністрація, і відновлюємо агентство, яке зосереджено на тому, щоб поставити Америку на перше місце" - написав Рубіо в соцмережі Х.

 

Теги: #гранты #отмена #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:31 15.04.2025
Климпуш-Цинцадзе: Віткофф перебуває в полоні ілюзій, які йому нав’язує РФ

Климпуш-Цинцадзе: Віткофф перебуває в полоні ілюзій, які йому нав’язує РФ

19:50 15.04.2025
США зондують, на що можуть погодитися Україна та РФ - заступник голови фракції "Батьківщина"

США зондують, на що можуть погодитися Україна та РФ - заступник голови фракції "Батьківщина"

19:18 15.04.2025
Трамп зустрінеться з Мелоні у Вашингтоні у четвер

Трамп зустрінеться з Мелоні у Вашингтоні у четвер

19:05 15.04.2025
Переговори між Україною та США в очному режимі будуть проведені тоді, коли для цього будуть напрацьовані документи

Переговори між Україною та США в очному режимі будуть проведені тоді, коли для цього будуть напрацьовані документи

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив уряду опрацювати можливість зустрічі з іноземними партнерами у форматі "промисловий Рамштайн"

Обговорюється питання присутності контингенту в Чорному морі - Зеленський

Саме стабільність і передбачуваність підтримки України є правильним стимулом для Росії - Зеленський

Зеленський і Рютте обговорили безпеку України та Євроатлантичного регіону

Зеленський щодо заяви Віткоффа: для нас це червоні лінії - визнавати будь-які окуповані території російськими

ОСТАННЄ

Наразі невідомо, чи планує Трамп прийняти запрошення відвідати Україну

Рада спростила механізм списання військового майна

За ініціативою України 27 листопада проголошено Міжнародним днем залучення до науки заради сталого розвитку

Шлях України до НАТО незворотній і "нічого не змінилося", але членство не буде частиною мирної угоди — Рютте

КНДР постачає Росії до 260 тис. боєприпасів на місяць – ЦПД

Зеленський доручив уряду опрацювати можливість зустрічі з іноземними партнерами у форматі "промисловий Рамштайн"

Україні необхідно напрацювати механізми обмеження доступу до російського контенту – нардеп Юрчишин

Поліція Київщини спільно з СБУ викрила священнослужителя, який "приватизував" церкву та майно на понад 7 млн грн

Новий Порядок здобуття середньої освіти призведе до закриття 64 із 174 освітніх закладів Херсонщини - ОВА

Фіцо поїде у Москву на 9 травня, попри застереження Каллас

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА