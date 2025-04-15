США відмінили ще 139 грантів на суму $214 млн – Рубіо

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Уряд США продовжує відміняти гранти, виділені на розвиток ряду проектів по всьому світу, заявив державний секретар Марко Рубіо.

"Під моїм керівництвом, Державний департамент США скасував ще 139 грантів на суму 214 мільйонів доларів. Американські платники податків не повинні фінансувати хибні програми, такі як "Розбудова руху мігрантів під керівництвом домашніх робітників" у Лівані або "Геть тролів геть!" у Великобританії. Ми розчищаємо безлад, який залишила попередня адміністрація, і відновлюємо агентство, яке зосереджено на тому, щоб поставити Америку на перше місце" - написав Рубіо в соцмережі Х.