Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області
Російські війська за добу здійснили 531 обстріл по 13 населеним пунктам Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.
"Впродовж доби окупанти завдали 531 удар по 13 населених пунктах Запорізької області", - сказано в повідомленні.
За словами Федорова, війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Гуляйполю, Залізничному, Новодарівці та Щербакам, а 330 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке Перше, Кам'янське, Степове, Лобкове, Гуляйполе, Преображенку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
Також 10 обстрілів з РСЗВ накрили Степове, Новоданилівку та Новоандріївку, а 186 артударів завдано по території Камʼянського, Степового, Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Крім того, надійшло 6 повідомлень про пошкодження приватних будинків, господарчих споруд та автомобілів.