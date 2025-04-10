Інтерфакс-Україна

Події

09:07 10.04.2025

Захисники України вночі знищили 85 зі 145 ворожих дронів

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Захисники України вночі знищили 85 зі 145 ворожих дронів
Фото: НГУ

Ворог у ніч на 10 квітня атакував 145 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда — Крим, повідомили Повітряні Сили ЗСУ у телеграм-каналі.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 85 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни. 49 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Внаслідок російської атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Київщина, Хмельниччина, Полтавщина та Миколаївщина", - інформують ПС ЗСУ.

Теги: #атака_бпла_рф

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