Волонтери УЧХ допомагали постраждалим через атаку БпЛА на Харків

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) у Харківській області працювали на одній з постраждалих локацій Харкова через масову атаку російських БпЛА вночі у четвер.

"Харків. На місці влучання у багатоповерховий житловий будинок в одному з районів міста працювала команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Харківській області", - повідомив УЧХ у п'ятницю у Фейсбуці.

Волонтери спільно з іншими рятувальними службами взяли участь у пошуково-рятувальних роботах. Вони здійснили обхід пошкоджених будинків, квартир та прилеглих територій для виявлення постраждалих, надавали першу допомогу та передавали поранених екіпажам "швидких". Крім цього волонтери проводили евакуацію мешканців та надавали психологічну підтримку постраждалим та їхнім рідним.

Наразі відповідно до зібраних потреб командою Харківської обласної організації УЧХ готується видача гуманітарної допомоги.

Як повідомлялось, станом на ранок п'ятниці внаслідок атаки ворожих БпЛА по Харкову у четвер 5 загиблих та більше 30 поранених.