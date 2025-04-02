Інтерфакс-Україна

Події

13:32 02.04.2025

Затримано одесита, який планував теракт у відділенні поліції на Одещині

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Правоохоронці затримали та повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, що спричинив загибель людини, жителя Одеси, який був завербований спецслужбами РФ, повідомляє преслужба Офісу генерального прокурора.

"Мешканець Одеси був завербований російськими спецслужбами через Telegram-канал. Представник рф запропонував йому вчинити серію терактів на Одещині в обмін на грошову винагороду. Підозрюваний погодився та отримав інструкції щодо виготовлення саморобного вибухового пристрою (СВП) з підручних засобів. Під керівництвом російського куратора, який спілкувався з ним по відеозв’язку, він зібрав вибуховий пристрій за місцем свого проживання в Одесі", - ідеться у повідомленні відомства в середу.

За даними слідства, 22 березня підозрюваний отримав наказ підготувати пристрій для передачі виконавцю. Наступного дня він замаскував СВП під подарунок та на таксі відправив його до Біляївки, де, за вказівкою куратора, посилку мала отримати місцева жителька.

"Жінка отримала "подарунок", а за кілька хвилин занесла його в адміністративну будівлю поліції. Коли представник спецслужб рф переконався, що пристрій на місці, він здійснив дзвінок на сім-карту, вбудовану у вибухівку. Це спричинило детонацію. Унаслідок теракту жінка загинула, а троє працівників поліції отримали поранення", - повідомили у прокуратурі.

Правоохоронці затримали чоловіка за місцем проживання. Під час обшуку вилучено мобільний телефони з доказами протиправної діяльності, компоненти для виготовлення вибухівки та СВП замаскований під вогнегасник.

За клопотанням прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, наразі перевіряється його причетність до вчинення інших злочинів.

Теги: #одесит #теракт

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