Інтерфакс-Україна

Події

21:08 31.03.2025

Внаслідок атаки на прифронтову громаду Запорізької області загинула жінка, ще двоє цивільних дістали поранень

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Внаслідок атаки на прифронтову громаду Запорізької області загинула жінка, ще двоє цивільних дістали поранень

Внаслідок атаки на прифронтову громаду Запорізької області загинула 66-річна жінка, ще двоє цивільних дістали поранення, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"66-річна жінка загинула. Її тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого ударом будинку", написав він у телеграмі у понеділок.

Як повідомлялося, російська авіація завдала ударів керованими авіабомбами по одній з громад Запорізької області. Росіяни нанесли пʼять ударів КАБами по одній з громад області.

Пізніше Федоров повідомив, що окупанти ударили по цивільних об'єктах. Зруйнували і пошкодив житлові будинки та заклади соціальної сфери.

За даними Федорова, також постраждали двоє цивільних: "46-річна жінка дістала поранень внаслідок ворожої атаки по прифронтовій громаді. Від ворожих ударів отримав травми і 57-річний чоловік.

 

 

Теги: #запорізька #обстріли

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