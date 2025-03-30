Інтерфакс-Україна

Події

09:59 30.03.2025

Сікорський: Українці дають Трампу кредит довіри

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Сікорський: Українці дають Трампу кредит довіри
Фото: PAP

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив у програмі "Факти по фактах", що можливим є сценарій, за яким Росії забракне людей і техніки для продовження війни.

"Дуже багато залежить від нас, від того як впораємося з доозброєнням в Європі, як зміцнимо Європейський Союз і як збережемо Північноатлантичний Альянс? Але насамперед – як допоможемо Україні відбити агресію", - наголосив Сікорський в ефірі каналу TVN24.

Очільник польського МЗС також розповів про те, яке бачення закінчення війни мають американці.

"Мої українські співрозмовники кажуть, що вони вдячні Сполученим Штатам за те, що ті розрядили ситуацію таким чином, що їхні, американські переговори з Путіним стали можливими", - сказав Сікорський, зауваживши при цьому, що дипломатія адміністрації США не відповідає усталеним канонам.

"Згідно з традиційним каноном спочатку створюють якийсь довірений канал комунікації, вивчають наміри іншої сторони, потім створюються якісь засоби досягнення довіри і вже потім лідери благословляють угоду, яка майже готова. В Дональда Трампа – свій особливий стиль, але українці кажуть мені, що це дає надію на прискорення певних процесів, які допровадять до тривалого миру. Отже в цьому вони дають Дональду Трампу кредит довіри", - зазначив Сікорський.

Окрім того, на думку шефа польської дипломатії можливим є сценарій, за яким Росії просто забракне людей і техніки аби продовжувати агресивну війну. "Росія мобілізувала економіку, витрачає на озброєння 40 відсотків бюджету за рахунок інвестицій, охорони здоров'я тощо, але при цьому витрачає технічні резерви успадковані по Радянському Союзу. Починала з запасом в понад 13 тисяч старих радянських танків, які модернізувала. Більшість з них українці знищили. А нових, навіть за такої мобілізації, виробляє близько 200 на рік. Отже російські резерви дуже швидко тратяться", - наголосив Сікорський.

Що ж до коаліції охочих, то Польща, зі слів міністра, в ній буде, але без фізичної пристуності безпосередньо в Україні. 

Теги: #сікорський #українці

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