Інтерфакс-Україна

Події

17:40 20.03.2025

Стефанчук закликав європейських колег до якнайшвидшого створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

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Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав голів парламентів європейських країн до якнайшвидшого створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

"З трибуни ПАРЄ на Європейській конференції голів парламентів звернувся до представників європейських парламентів та міжнародної спільноти… Закликав продовжувати тиск на росію… Потрібне якнайшвидше створення Спеціального трибуналу", - повідомив Стефанчук у Фейсбуці в четвер.

За його словами, Російська Федерація має заплатити за розв’язану війну. Він підкреслив, що Україна не прийме жодних компромісів, які ставлять під загрозу її територіальну цілісність та суверенітет.

Стефанчук також наголосив, що Україна повинна стати членом НАТО, оскільки "це єдиний надійний механізм безпеки, який не дозволить повторення агресії".

Теги: #спецтрибунал

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