Інтерфакс-Україна

Події

12:01 19.03.2025

Ситуація на Курщині без суттєвих змін – Генштаб ЗСУ

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Кількість боєзіткнень на курському напрямку за останню добу станом на 8:00 середи зросла до 21 з 18 за добу до того, тоді як число авіаційних ударів трохи зменшилося – до 27 з 30, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

На мапі у звіті зранку в середу вказано чотири напрямку удару порівняно із шістьма у вівторок через відсутність ударів на півночі в бік території Сумської області в районі Басівки.

Згідно із мапою, територія під контролем українських сил в Курській області мінімально зменшилася на північний схід від Басівки.

Генштаб додає, що на курському напрямку за минулу добу було здійснено 209 артилерійських обстрілів ( у тому числі 3 із систем реактивного вогню) порівняно із 301 (9) за добу до того.

Ресурс Deepstate на своїх мапах за 18 березня зберіг оцінку території під контролем українських військ в Курській області 220,5 кв. км. Територію на українському боці кордону на північ в районі Басівки та Новенького, куди спрямував удар ворог, Deepstate позначив як з невизначеним контролем та оцінив її площу у 62,6 кв. км/

Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням геолокаційні кадри, опубліковані 16-18 березня, зранку в середу стверджував, що "російські війська нещодавно перетнули кордон у Сумській області … та просунулися в південно-західну Басівку".

Згідно із інформацією Генштабу, в цілому кількість боєзіткнень за добу до ранку середи зменшилася до 140 зі 155 добою раніше, кількість авіаударів – до 65 з 90.

Як повідомлялося, у вівторок президент США Дональд Трамп Трамп, незважаючи на неодноразові спростування президента України, Міноборони та Генштабу, знову заявив про начебто оточення 2500 українських солдатів у Курській області.

"Оточення українських військових на території Курської області немає… Я вважаю, що якраз російська сторона хоче оточити українських військових в тому ж напрямку, але на території України", - прокоментував цю інформацію президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Володимир Путін бреше щодо ситуації в Курській області, де українські сили продовжують свої операції.

 

Теги: #курський_напрямок

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