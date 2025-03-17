Інтерфакс-Україна

Події

10:41 17.03.2025

Генштаб ЗСУ повідомляє про зменшення ударів ворога на курському напрямку за останню добу

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Генштаб ЗСУ повідомляє про зменшення ударів ворога на курському напрямку за останню добу
Фото: Генштаб ЗСУ

Кількість боєзіткнень на курському напрямку за останню добу станом на 8:00 понеділка скоротилася до 14 з 19 за добу до того, кількість авіаційних ударів – до 11 з 34, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Відповідно до карти, наведеної в дописі, напрямки удару зменшилися з шести до двох, а українськи сили залишили невеликий виступ у напрямку Черкаської Конопельки, вирівнявши лінію зіткнення.

Водночас Генштаб уточнює, що на курському напрямку за минулу добу було здійснено 289 артилерійських обстріли ( у тому числі 12 із систем реактивного вогню) порівняно із 243 (13) за добу до того.

Згідно із інформацією Генштабу, в цілому кількість боєзіткнень за добу до ранку понеділка скоротилася до 112 зі 148 добою раніше, кількість авіаударів – до 81 з 98.

Як повідомлялося, в суботу, 15 березня, президент США Дональд Трамп кілька разів стверджував, що частина українських військ начебто потрапила в оточення на Курщині, однак президент України, Міноборони та Генштаб ЗСУ спростували цю інформацію та заявили, що її створюють росіяни заради політичних цілей і тиску на країну і партнерів.

"Наші Сили оборони, ми продовжуємо вести оборонні дії та тримаємо під контролем значну кількість кілометрів території противника. З метою збереження певної готовності сил і військ ми провели планову передислокацію на більш вигідні рубежі оборони, але на даному етапі жоден підрозділ сил оборони не оточено і заяви про тисячі українських військовослужбовців, які потрапили в оточення, не відповідають дійсності", - сказав, серед іншого, міністр оборони Рустем Умєров у неділю в ефірі американського телеканалу Fox News.

Теги: #курський_напрямок

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