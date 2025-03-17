Інтерфакс-Україна

Події

23:57 17.03.2025

Трамп заявив, що говоритиме з Путіним у вівторок

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Президент США Дональд Трамп заявив, що планує у вівторок поговорити з Володимиром Путіним і обговорити припинення війни в Україні.

"Я буду говорити з президентом Путіним у вівторок. За вихідні було зроблено багато роботи", - сказав Трамп журналістам під час пізнього рейсу назад у район Вашингтона з Флориди.

За його словами, під час розмови планується обговорення тем, які вже раніше обговорювались: "ми будемо говорити про території, ми будемо говорити про електростанції".

"Ми хочемо побачити, чи зможемо ми покласти край цій війні. Можливо, ми зможемо, можливо, ми не зможемо, але я думаю, що у нас є дуже хороші шанси", - сказав Трамп.

Трамп, незважаючи на неодноразові спростування президента України, Міноборони та Генштабу, знову заявив про начебто оточення частини українських військових у Курській області. Президент США стверджує, що домігся від російської сторони утриматися від дій щодо цих українських солдатів, і завтра знову обговорить цю тему із Путіним.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=S9PmMyl7Bvo

Теги: #рф #перемовини #сша

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