Інтерфакс-Україна

Події

17:17 17.03.2025

США пропонували Дамаску розглянути питання про переселення палестинців із Гази до Сирії - ЗМІ

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США пропонували Дамаску розглянути питання про переселення палестинців із Гази до Сирії - ЗМІ

США намагалися зв'язатися з сирійською адміністрацією для обговорення того, чи може Сирія прийняти палестинців у разі їхнього переселення із Сектора Гази, передає в понеділок CBS із посиланням на джерела.

"Три джерела, знайомі з планами президента США Дональда Трампа переселити жителів Гази за кордон, сказали CBS, що Трамп та Ізраїль цікавилися Сирією. Одне джерело повідомило, що адміністрація намагалася зв'язатися з тимчасовим сирійським урядом через посередника", - інформує телеканал.

"Інше джерело в регіоні сказало CBS, що запит до сирійського уряду дійшов, але не ясно, чи дала відповідь сирійська сторона", - уточнює CBS.

Неназваний високопоставлений представник сирійської влади заявив телеканалу, що йому невідомо про спроби США та Ізраїлю зв'язатися з Дамаском щодо питання переміщення палестинців.

Окрім того, за даними телеканалу, США та Ізраїль направляли аналогічні пропозиції урядам Судану і Сомалі. Зі свого боку постпред Сомалі при ООН Дахір Хасан спростував цю інформацію. В уряді Судану не відповіли на прохання телеканалу дати коментар.

Минулого тижня Associated Press із посиланням на джерела теж повідомляло, що США та Ізраїль зв'язувалися з владою Судану та Сомалі, а також невизнаного міжнародним співтовариством Сомаліленду з приводу того, чи можуть вони прийняти палестинців, коли вони виїжджатимуть із Сектора Гази.

Трамп заявляв, що Вашингтон має взяти під свій контроль Сектор Гази після завершення бойових дій в анклаві. Він зазначив, що США зможуть "повільно й акуратно розпочати будівництво того, що стало б одним із найбільших і найбільш видовищних проєктів на Землі". За словами Трампа, для цих цілей "не знадобиться жоден військовий США".

Трамп уже говорив, що жителів Сектору Гази потрібно переселити до Єгипту та Йорданії або до інших країн. Ізраїльський телеканал N12 передавав, що Білий дім розглядає невизнані Сомаліленд і Пунтленд у Сомалі, а також Марокко для переселення населення анклаву. Також стало відомо, що міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац доручив військовим розробити план, який дасть змогу жителям Сектору Газа, які хочуть залишити анклав, зробити це безперешкодно.

Однак цю ініціативу американського президента розкритикували лідери багатьох країн.

Теги: #дамаск #сша

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