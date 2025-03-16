Зеленський призначив Гнатова начальником Генерального штабу Збройних Сил України
Президент Володимир Зеленський призначив генерал-майора Андрія Гнатова начальником Генерального штабу Збройних Сил України, повідомляє сайт глави держави.
Відповідний указ №170/2025 опубліковано на офіційному сайті глави держави.
"Призначити Гнатова Андрія Вікторовича начальником Генерального штабу Збройних Сил України", - сказано у тексті указу.
Іншим указом №169/2025 президент України звільнив генерал-лейтенанта Анатолія Баргилевича з посади начальника Генштабу ЗСУ.
"Звільнити БАРГИЛЕВИЧА Анатолія Владиславовича з посади начальника Генерального штабу Збройних Сил України", - йдеться в указі.