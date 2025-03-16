Інтерфакс-Україна

Події

17:30 16.03.2025

Зеленський призначив Гнатова начальником Генерального штабу Збройних Сил України

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Зеленський призначив Гнатова начальником Генерального штабу Збройних Сил України
Фото: сайт Президента України

Президент Володимир Зеленський призначив генерал-майора Андрія Гнатова начальником Генерального штабу Збройних Сил України, повідомляє сайт глави держави.

Відповідний указ №170/2025 опубліковано на офіційному сайті глави держави.

"Призначити Гнатова Андрія Вікторовича начальником Генерального штабу Збройних Сил України", - сказано у тексті указу.

Іншим указом №169/2025 президент України звільнив генерал-лейтенанта Анатолія Баргилевича з посади начальника Генштабу ЗСУ.

"Звільнити БАРГИЛЕВИЧА Анатолія Владиславовича з посади начальника Генерального штабу Збройних Сил України", - йдеться в указі.

Теги: #призначення #гнатов_андрій #зеленський

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