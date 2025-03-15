Інтерфакс-Україна

Події

17:57 15.03.2025

Стубб: Коаліція охочих об'єднана і сповнена рішучості досягти тривалого і справедливого миру для України

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Стубб: Коаліція охочих об'єднана і сповнена рішучості досягти тривалого і справедливого миру для України
Фото: https://www.facebook.com/alexanderstubb/photos_by

Пропозиція про припинення вогню, запропонована США і прийнята Україною, не містить жодних застережень і умов, тепер Росія повинна показати, чи хоче вона миру, сказав президент Фінляндії Александр Стубб за підсумками віртуальної зустрічі лідерів під головування прем'єр-міністра Великої Британії

"Корисна зустріч, організована Кіром Стармером. Коаліція охочих держав об'єднана і сповнена рішучості досягти тривалого і справедливого миру для України", - написав він у соціальній мережі Х.

"Припинення вогню - запропоноване США і схвалене Україною - не містить жодних "якщо" чи "але", воно є безумовним. Шайба в російській зоні", - додав він.

Теги: #стубб #coalition_of_the_willing

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