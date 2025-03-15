Стубб: Коаліція охочих об'єднана і сповнена рішучості досягти тривалого і справедливого миру для України

Фото: https://www.facebook.com/alexanderstubb/photos_by

Пропозиція про припинення вогню, запропонована США і прийнята Україною, не містить жодних застережень і умов, тепер Росія повинна показати, чи хоче вона миру, сказав президент Фінляндії Александр Стубб за підсумками віртуальної зустрічі лідерів під головування прем'єр-міністра Великої Британії

"Корисна зустріч, організована Кіром Стармером. Коаліція охочих держав об'єднана і сповнена рішучості досягти тривалого і справедливого миру для України", - написав він у соціальній мережі Х.

"Припинення вогню - запропоноване США і схвалене Україною - не містить жодних "якщо" чи "але", воно є безумовним. Шайба в російській зоні", - додав він.