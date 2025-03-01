Події

12:33 01.03.2025

У Харкові кількість постраждалих через нічну ворожу атаку БПЛА збільшилася до 12, серед них двоє дітей

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У Харкові кількість постраждалих через нічну ворожу атаку БПЛА збільшилася до 12, серед них двоє дітей
Фото: Харківська обласна прокуратура

За оновленими даними, у Харкові кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки ворожих дронів зросла до 12 осіб, серед яких двоє дітей, повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

"Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, в ніч на 1 березня ворог завдав масований удар безпілотниками по трьох районах міста.

У Шевченківському районі зафіксовано влучання БпЛА в арку біля багатоповерхового житлового будинку. Гострої реакції на стрес зазнала 6-річна дівчинка. Ще один удар прийшовся по медичній установі у центрі міста. Постраждали 4 жінки – пацієнтки цього медзакладу. Один з безпілотників поцілив у проїжджу частину поблизу автосалону та житлового комплексу. Також зафіксовано атаку БпЛА по території садового товариства.

У Київському районі один безпілотник вдарив по непрацюючій офісній будівлі, яка вже неодноразово піддавалась ворожим обстрілам, другий - поцілив у двоповерхове комерційне приміщення. Пошкоджено багатоквартирні будинки, аптеки, кафе, магазини тощо. Жінка зазнала гострої реакції на стрес. Чоловік та 6-річний хлопчик отримали поранення від скла, ще один чоловік вдарився головою під час вибуху. Правоохоронці також зафіксували удар безпілотника по АЗС. Трьом співробітникам надано медичну допомогу: їм діагностували гостру реакцію на стрес.

У Новобаварському районі безпілотник поцілив у приватний житловий будинок. На момент влучання він був пустий. Вибуховою хвилею також пошкоджено приміщення типографії.

Теги: #харків #атака_бпла_рф

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