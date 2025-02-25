У Краматорську 14 поранених внаслідок російської атаки, з них 4 дітей - Нацполіція

Фото: https://t.me/UA_National_Police/35987

Внаслідок ворожого удару по Краматорську (Донецька обл.) поранено 14 людей, повідомила Національна поліція України.

"Близько 14:20 росіяни вдарили по приватному сектору міста. (…) 14 поранено, з них 4 дітей – попередні наслідки обстрілу Краматорська", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

Також внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 17 приватних будинків.

Раніше повідомлялося про одного загиблого і одного пораненого в результаті удару.

На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, парамедики, патрульна поліція та всі профільні служби. Точна інформація про кількість постраждалих та руйнування уточнюється.