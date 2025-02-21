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17:32 21.02.2025

Уряд затвердив дорожню карту впровадження СТВ – голова Міндовкілля

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Уряд затвердив дорожню карту впровадження СТВ – голова Міндовкілля
Фото: https://mepr.gov.ua

Кабінет міністрів України затвердив план впровадження національної системи торгівлі квотами на викиди парникових газів (далі – СТВ), що створює необхідні передумови для реалізації державної політики у сфері зміни клімату, повідомила міністр захисту довкілля і природних ресурсів України Світлана Гринчук.

"Впровадження СТВ є одним із ключових інструментів досягнення кліматичної нейтральності, а також однією з основних вимог для вступу України до ЄС. Реалізація плану сприятиме досягненню національно визначеного внеску в рамках Паризької угоди, зменшенню наслідків запровадження механізму транскордонного вуглецевого регулювання з боку ЄС, а також підготує Україну до участі в європейській СТВ", - написала вона в Facebook в п’ятницю.

Як повідомляється, затверджений Урядом план реалізації СТВ передбачає три основні етапи. Спочатку буде підготовчий (2025–2027 роки), що включає розробку законодавчої бази та створення необхідних інструментів для роботи СТВ. Далі – перший, "пілотний", (з 2028 року) – тестовий запуск системи торгівлі квотами на викиди парникових газів. А от другий, "операційний", розпочнеться не раніше ніж через три роки після скасування воєнного стану, що дозволить впровадити СТВ в умовах стабільного економічного відновлення.

СТВ – це ринковий механізм зі скорочення викидів парникових газів, який успішно діє в багатьох країнах світу, зокрема в ЄС, Китаї, Мексиці та Швейцарії. Його суть полягає у встановленні загального ліміту на викиди парникових газів для підприємств. Кожна компанія отримує або купує певну кількість квот, які може використовувати для власних потреб або продавати на ринку квот, що буде створений у межах цього механізму.

Теги: #кабмін #міндовкілля #гринчук_світлана

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