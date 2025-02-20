Під удар ворожого дрону потрапила жінка на Херсонщині – ОВА

Російські війська у четвер атакували дроном Інженерне на Херсонщині, внаслідок чого постраждала жінка, повідомила Херсонська ОВА.

"Близько 20:00 окупанти атакували з БпЛА Інженерне. Під удар російського дрона потрапила 24-річна жінка. Вона дістала мінно-вибухову травму та уламкове поранення стегна", - сказано в повідомленні.

Потерпілу шпиталізували. Наразі медики надають їй необхідну допомогу та проводять додаткове обстеження.

Джерело: https://t.me/khersonskaODA/31769