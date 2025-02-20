Інтерфакс-Україна
Події
09:31 20.02.2025

У Запорізькій області відкрили 4-ту підземну школу, планується створити щонайменше 21

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У Запорізькій області відкрили четверту підземну школу, планують створити щонайменше 21 підземну школу, повідомили в Міністерстві освіти і науки.

"У селищі Балабине, що за 15 км від Запоріжжя, відкрили четверту підземну школу в області. Тут зможуть навчатися у дві зміни понад 1000 учнів, зокрема школярі Балабинського ліцею "Престиж" та Малокатеринівської гімназії "Мрія". Проєкт реалізовано за кошти державної субвенції в межах комплексної політики "Школа офлайн", - йдеться в повідомленні міністерства.

Загалом у Запорізькій області планують створити щонайменше 21 підземну школу, що забезпечить навчання для 60 тис. дітей.

"Підземні школи — це не лише укриття, а повноцінні освітні простори, які гарантують дітям стабільне навчання навіть у найскладніших умовах", - наголосили в Міносвіти.

Теги: #запорізька_область #підземна_школа

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