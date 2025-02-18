Нововведення щодо касових апаратів не вплинуть на безперебійну роботу АЗС – мережа Parallel

Нові вимоги щодо роботи касових апаратів (вводяться з 1 березня) не вплинуть на безперебійність роботи АЗС, і жодних зупинок роботи не передбачається, повідомила мережа АЗК Parallel у коментарі "Енергореформі" у вівторок.

"Ми не очікуємо жодних перебоїв у роботі, пов'язаних з цими нововведеннями. Наразі тривають необхідні консультації, і ми переконані, що органи влади зроблять все можливе, щоб уникнути негативних сценаріїв", – зазначили у мережі Parallel.

"Якщо процеси не будуть завершені у визначений термін, ймовірно, буде здійснено відтермінування дії наказу (Мінфіна –ЕР). Що ми можемо точно сказати, так це те, що жодних зупинок у роботі мереж АЗК ми не очікуємо. Українці та всі критично важливі галузі будуть забезпечені пальним", – наголосили там.

У мережі Parallel вказали, що оновлення вимог до роботи касових апаратів – це звичний процес, який не має впливати на безперебійність роботибізнесу.

Як повідомлялося, зранку вівторка директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн у коментарі "Енергореформі" спростував загрозу зупинки АЗСта АЗК через введення з 1 березня нової форми фіскальних чеків.

"Ніхто не буде припиняти роботу АЗС тільки через те, що податкова або Мінфін не пропрацювали достатньо якийсь папірець. Це ж і заправка транспорту військових, і швидких, і поліції, і ДСНС. Швидше папірець зміниться, аніж ринок припинить працювати. Я не бачу тут ніяких загроз, впевнений, що чиновники свою роботу зроблять", – сказав Куюн.

У понеділок, 17 лютого, увечері народний депутат Ніна Южаніна ("Європейська солідарність") у своєму Телеграм написала, що з 1 березня 2025 року робота всіх АЗС може бути зупинена. За її словами, причиною цього є вимога з 1 березня використовувати тільки РРО, що формують фіскальні чеки за новою формою, затвердженою наказом Мінфіну №601. Водночас, наразі жоден РРО не може бути доопрацьований та оновлений, оскільки Нацбанк, Мінфін та ДПС не затвердили новий протокол передачі інформації від РРО до ДПС з урахуванням нової форми фіскального чеку.

Згідно з її повідомленням, на АЗС дозволено використовувати винятково традиційні (апаратні) РРО, отже з 1 березня АЗС мають або припинити продавати пальне та зачинитись, або будуть працювати з порушенням закону та отримають штраф у розмірі 150% вартості проданого пального. Вона додала, що терміни можливості видачі фіскальних чеків за старою формою мають бути продовжені (щонайменше на шість місяців).