ЗСУ атакували Ільський НПЗ на півдні РФ

Збройні сили України атакували один із ключових нафто-переробних заводів (НПЗ) півдня РФ – Ільський НПЗ, потужність якого становить близько 6,6 млн тон нафти на рік, повідомив керівник Центра протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України Андрій Коваленко.

"Завод спеціалізується на виробництві палива, мазуту, бітуму, газойлю та інших нафтопродуктів. Його значення для армії рф полягає у забезпеченні паливом військової техніки, особливо у південному регіоні та на тимчасово окупованих територіях України", - написав він в телеграм-каналі в понеділок.

Окрім того, за словами Коваленка, також виведена з ладу нафтоперекачуюча станція "Кропоткінська" у Краснодарському краї. Вона є найбільшою в Каспійському трубопровідному консорціумі, який забезпечує основний експорт нафти з Казахстану.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив в телеграм-каналі: "Росія продовжує отримувати удари по НПЗ. За терор українців буде розплата".