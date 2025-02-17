Інтерфакс-Україна
Події
11:03 17.02.2025

ЗСУ атакували Ільський НПЗ на півдні РФ

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ЗСУ атакували Ільський НПЗ на півдні РФ

Збройні сили України атакували один із ключових нафто-переробних заводів (НПЗ) півдня РФ – Ільський НПЗ, потужність якого становить близько 6,6 млн тон нафти на рік, повідомив керівник Центра протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України Андрій Коваленко.

"Завод спеціалізується на виробництві палива, мазуту, бітуму, газойлю та інших нафтопродуктів. Його значення для армії рф полягає у забезпеченні паливом військової техніки, особливо у південному регіоні та на тимчасово окупованих територіях України", - написав він в телеграм-каналі в понеділок.

Окрім того, за словами Коваленка, також виведена з ладу нафтоперекачуюча станція "Кропоткінська" у Краснодарському краї. Вона є найбільшою в Каспійському трубопровідному консорціумі, який забезпечує основний експорт нафти з Казахстану.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив в телеграм-каналі: "Росія продовжує отримувати удари по НПЗ. За терор українців буде розплата".

Теги: #атака #рф #нпз

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