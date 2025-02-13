Підозрюваний у держзраді голова штабу АТЦ СБУ Козюра арештований без права на заставу – ЗМІ

Фото: СБУ

Шевченківський районний суд Києва у четвер обрав запобіжний захід у вигляді арешту до 11 квітня без можливості внесення застави підозрюваному у державній зраді керівнику штабу Антитерористичного центру СБУ Дмитру Козюрі, повідомляє телеканал "Ми Україна".

"Суд ухвалив запобіжний захід - тримання під вартою до 11 квітня без права внесення застави", - йдеться в повідомленні "Ми Україна" в Телеграм-каналі в четвер.

За інформацією телеканалу, адвокат Козюри Едуард Клименко заявив, що підзахисний співпрацює з органами досудового розслідування, угоду зі слідством він поки не ухвалював.

"Підозрюваний у державній зраді голова штабу Антитерористичного центру СБУ Дмитро Козюра зізнався, що контакти з ФСБ він мав з 2018 року. А його дядько до 2013 року був кадровим службовцем ворожої служби. При цьому він зазначив, що готовий нести покарання за скоєне, але водночас розглядав питання його обміну", - йдеться в повідомленні "Ми Україна".

Видання "Ґрати" в Телеграм-каналі повідомляє, що у суді Козюра визнав провину та підтвердив, що був на зв’язку з працівниками ФСБ з 2018 року. "Він вибачився перед українцями та сказав, що готовий понести покарання", - йдеться в повідомленні видання.

Як повідомлялося, 12 лютого правоохоронці затримали керівника Штабу Антитерористичного центру при СБУ полковника Дмитра Козюру, який був викритий викритий на роботі на Федеральну службу безпеки РФ.

Всього було задукоментовано 14 епізодів протиправної діяльності зловмисника. Крім того, відзначають в СБУ, через зрадника ворогу тривалий час передавали дезінформацію: спочатку в рамках контррозвідувальних заходів, а згодом – у межах кримінального провадження.

Як було встановлено, Козюра був завербований ФСБ у 2018 році у Відні, після чого до грудня минулого року був "законсервований" та не здійснював активної шпигунської діяльності. Координував контакти з ним і всією агентурною мережею співробітник російських спецслужб Юрій Шаталов.

Козюрі оголошено про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

У матеріалах кримінальної справи фігурують також близькі родичі зрадника, зокрема, батько та матір, які виправдовують агресію РФ, вихваляють її керівництво та, судячи з аудіоперехоплень, знають про роботу свого сина на ФСБ РФ. Батькам планується оголосити про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування агресії РФ проти України).