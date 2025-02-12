Київ планує продовжити практику передачі військовим демонтованих МАФів

Департамент територіального контролю міста Києва разом з КП «Київблагоустрій» передає на потребу військових МАФи, які власники не забрали після демонтажу, станом на 11 лютого передано 819 МАФів, повідомили агентству “Інтерфакс-Україна” у пресслужбі.

“Цю практику ми розпочали у 2024 році, і плануємо і далі, всі тимчасові споруди, які демонтовані, а власники їх не забирають, передавати на потреби військових. Зацікавлені можуть звернутися на нашого департаменту”, - повідомив перший заступник директора Департаменту територіального контролю міста Києва Михайло Абрамов.

Він нагадав, що з літа 2024 року Департамент проводить системну роботу по забезпеченню вільного доступу громадян до станцій метрополітену, які виконують і роль укриття. Для цього вже прибрані МАФи біля станцій метро «Академмістечко», «Шулявська», «Нивки», «Оболонь», “Дорогожичі” та ін. Зараз завершується демонтаж в Печерському районі.

Загалом за 2024 демонтовано 411, у 2025 році - вже 67 тимчасових споруд.

За словами Абрамова, нові правила розміщення тимчасових споруд (Рішення Київської міської ради N° 915/8881 від 13.06.2024 ) дозволять регулювати кількість цих об’єктів та гармонійно інтегрувати їх у міський простір та сприятимуть збільшенню надходжень до міського бюджету, завдяки ефективному використанню комунальних ресурсів. На даному етапі йде розробка цифрової схеми розміщення.