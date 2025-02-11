Кабмін затвердив проєкт угоди з урядом Японії для залучення гранту обсягом близько $58 млн - Шмигаль

Кабінет міністрів затвердив проєкт угоди між урядами України та Японії для залучення гранту обсягом майже $58 млн, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні ухвалюємо важливе рішення для нашого відновлення. Затверджуємо проєкт угоди між урядами України та Японії для залучення гранту обсягом 8,8 млрд японських єн, або близько 58 млн доларів", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Зі слів прем'єра, це кошти Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) на фінансування проєктів відбудови.

"Вдячний японським партнерам за послідовну незмінну підтримку", - додав він.