Інтерфакс-Україна
Події
13:26 11.02.2025

Кабмін затвердив проєкт угоди з урядом Японії для залучення гранту обсягом близько $58 млн - Шмигаль

1 хв читати
Кабмін затвердив проєкт угоди з урядом Японії для залучення гранту обсягом близько $58 млн - Шмигаль

Кабінет міністрів затвердив проєкт угоди між урядами України та Японії для залучення гранту обсягом майже $58 млн, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні ухвалюємо важливе рішення для нашого відновлення. Затверджуємо проєкт угоди між урядами України та Японії для залучення гранту обсягом 8,8 млрд японських єн, або близько 58 млн доларів", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Зі слів прем'єра, це кошти Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) на фінансування проєктів відбудови.

"Вдячний японським партнерам за послідовну незмінну підтримку", - додав він.

Теги: #шмигаль #японія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:41 17.05.2025
Шмигаль про удар по автобусу під Білопіллям: Закликаємо партнерів застосувати весь тиск на РФ, щоб припинити загибель людей

Шмигаль про удар по автобусу під Білопіллям: Закликаємо партнерів застосувати весь тиск на РФ, щоб припинити загибель людей

15:12 16.05.2025
Шмигаль: у 2025 планується ввести в роботу близько 1 ГВт генерації

Шмигаль: у 2025 планується ввести в роботу близько 1 ГВт генерації

14:48 16.05.2025
Кабмін виділив 298 млн грн для реалізації 4-х проєктів відновлення в Запорізькій області

Кабмін виділив 298 млн грн для реалізації 4-х проєктів відновлення в Запорізькій області

15:17 14.05.2025
Міністерства мають активно працювати з партнерами щодо конфіскації знерухомлених активів РФ в іноземних юрисдикціях - Шмигаль

Міністерства мають активно працювати з партнерами щодо конфіскації знерухомлених активів РФ в іноземних юрисдикціях - Шмигаль

15:50 13.05.2025
Агропідприємства в 2025р. отримали 44,5 млрд грн за різними держпрограмами - Шмигаль

Агропідприємства в 2025р. отримали 44,5 млрд грн за різними держпрограмами - Шмигаль

14:53 13.05.2025
Шмигаль обговорив з віцепрезидентом IFC продовження співпраці та спільні проєкти

Шмигаль обговорив з віцепрезидентом IFC продовження співпраці та спільні проєкти

12:39 13.05.2025
На сьогодні зерновими та зернобобовими культурами засіяно 76% посівних площ - Шмигаль

На сьогодні зерновими та зернобобовими культурами засіяно 76% посівних площ - Шмигаль

19:21 12.05.2025
ЄС продовжує розвивати технологічну та цифрову співпрацю з Японією - ЄК

ЄС продовжує розвивати технологічну та цифрову співпрацю з Японією - ЄК

15:39 09.05.2025
Шмигаль: сьогодні приймається політичне рішення, наступний крок - запуск юридичної процедури створення Спецтрибуналу

Шмигаль: сьогодні приймається політичне рішення, наступний крок - запуск юридичної процедури створення Спецтрибуналу

14:58 09.05.2025
Шмигаль подякував ЄС за EUR75 млрд фінансової, економічної та гумдопомоги і за майже EUR50 млрд військової підтримки

Шмигаль подякував ЄС за EUR75 млрд фінансової, економічної та гумдопомоги і за майже EUR50 млрд військової підтримки

ВАЖЛИВЕ

Голова ДАЗВ: Розмінування прикордонних територій Чорнобильської зони наразі не є пріоритетом

У Чорнобильській зоні відчуження планують розміщення ММР – голова ДАЗВ

СБУ запобігла теракту біля ТЦК у Києві, для якого ворог завербував підлітка

Сили оборони збили вночі 41 ворожий дрон зі 112, ще 35 локаційно втрачені

Дві людини постраждали внаслідок атаки БпЛА на Сумщині

ОСТАННЄ

Голова ДАЗВ спростував інформацію про наявність тварин з мутаціями у Чорнобильській зоні відчуження

На парламентських виборах у Португалії народ висловив довіру уряду "Демократичного альянсу" - екс-прем'єр

У Харкові 16-річна ліцеїстка підпалювала автомобілі українських військових - прокуратура

Голова ДАЗВ: Розмінування прикордонних територій Чорнобильської зони наразі не є пріоритетом

У Чорнобильській зоні відчуження планують розміщення ММР – голова ДАЗВ

Дощі, подекуди з грозами, прогнозуються в Україні у вівторок

В Києві затримали білоруса, який збував оптові партії психотропів

За наказом Сирського у 59 ОШБр змінили командира, бригаду очолив полковник Сак

Лідери Франції, Німеччини, Британії та Італії поговорили з Трампом перед його телефонною розмовою з Путіним

Третя штурмова прокоментувала конфлікт навколо 47 ОМБр: підтримуємо рішення Генштабу про розслідування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА