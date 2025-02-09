Документи з Плану перемоги України можуть лежати в основі плану Трампа, вважає Зеленський

Фундаментальні документи з Плану перемоги України можуть бути в основі плану президента США Дональда Трампа із завершення війни, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Потрібна така історія, такі домовленості, такі гарантії безпеки, що, незважаючи на те, хоче він (Володимир Путін – ІФ-У) або після нього хтось буде, ми не знаємо, хочуть вони вбивати українців і захопити нашу всю землю і зруйнувати повністю Україну, або не хочуть - не можуть. Чому? Бо такі гарантії безпеки. Бо такі гарантії безпеки, що якщо вони підуть війною, вони отримають таку відповідь і втратять своє. Ось що повинно бути. І це дуже реально. Я в цьому впевнений. Ми писали це в Плані перемоги", - сказав Зеленський в інтерв'ю для британського мовника ITV News.

"Я хочу нагадати, що фундаментальні документи були підготовлені Україною. Так, вони можуть бути основою для плану Трампа. Для плану Трампа з Україною, безумовно - без України не може бути ніякого плану, я впевнений… У фундаменті є багато речей. Коли ми говоримо, які пророблені формули миру - там виписано, що таке справедливий мир для України. Базуючись на міжнародному праві, там виписано. І безумовно, будь-який план, якщо він приносить 10%, 20%, 30% від базиса справедливого миру, - це нормальні кроки вперед", - додав голова Української держави.

При цьому він наголосив, що "Путін не хоче закінчення війни" і в розмовах з Трампом розповідав йому, що Україна вже має досвід відсутності гарантій безпеки та замороженого конфлікту.

"Для чого нам ще раз повторювати той негативний досвід з мінськими угодами, з нормандськими зустрічами? Заморожений конфлікт призведе до того, що потім повернеться знову зі своєю агресією. Хто тоді отримає премії, хто тоді ввійде в історію, як переможець? Ніхто. І це буде поразка абсолютно для всіх, і для нас дуже важлива, і для Трампа. Йому потрібно не просто закінчити війну - йому потрібно зробити так, щоб у Путіна не було шансів прийти знову з війною проти нас. Мені здається, це найголовніше, і це повинні визнати всі - тоді це перемога. І я думаю, що саме над цим нам всім потрібно працювати", - сказав Зеленський.

Він також висловив впевненість, що "ми не можемо говорити про справедливий мир, поки зло не покаране". За його словами, у такому разі Росія "заспокоїться, що вона безкарно воювала, безкарно вбивала, безкарно захопила - і на це не можна йти".