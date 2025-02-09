Інтерфакс-Україна
Події
09:16 09.02.2025

Сили оборони збили 70 зі 151 БПЛА РФ

1 хв читати
Сили оборони збили 70 зі 151 БПЛА РФ

У ніч на 9 лютого російські окупанти атакували територію України 151 ударним БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 70-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях", – вказано в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що 74 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків). Два БпЛА - досі в повітрі.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Житомирщина та Волинь.

Теги: #атака_бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:15 14.05.2025
Росія атакувала Україну балістичною ракетою та 145 БпЛА: збито 80 дронів, ще 42 локаційно втрачені

Росія атакувала Україну балістичною ракетою та 145 БпЛА: збито 80 дронів, ще 42 локаційно втрачені

09:11 12.05.2025
Сили оборони вночі збили 55 ворожих дронів зі 108, ще 30 локаційно втрачені

Сили оборони вночі збили 55 ворожих дронів зі 108, ще 30 локаційно втрачені

10:12 11.05.2025
Захисники України в ніч на 11 травня знищили 60 зі 108 ворожих дронів

Захисники України в ніч на 11 травня знищили 60 зі 108 ворожих дронів

13:34 07.05.2025
В Запоріжжі внаслідок атаки "шахедів" зруйновані будинки, четверо людей поранено

В Запоріжжі внаслідок атаки "шахедів" зруйновані будинки, четверо людей поранено

ВАЖЛИВЕ

Під Білопіллям 7 травмованих і 9 загиблих внаслідок удару по автобусу

Впродовж доби зафіксовано 145 бойових зіткнень

Співвідношення жертв атаки російського дрона в Сумській області по рейсовому автобусу змінилося: дев'ятеро загиблих і четверо поранених

Восьмеро загиблих і п'ятеро поранених цивільних внаслідок атаки російського дрона в Сумській області

Росіяни атакували рейсовий автобус в Сумській області

ОСТАННЄ

У Запорізькій області через обстріли знеструмлено ще майже 3 тис. абонентів

Під Білопіллям 7 травмованих і 9 загиблих внаслідок удару по автобусу

Сибіга про удар по автобусу під Білопіллям: Жодних ілюзій, на РФ треба посилити тиск

Фінал "Євробачення-2025" відбудеться в суботу, Ziferblat виступить під №7

Знищений під Білопіллям автобус із мирними жителями був евакуаційним

Українські дрони уразили склади боєприпасів біля Перевального в окупованому Криму

В Харківській області одна жителька загинула, ще 9 постраждали через ворожі обстріли за добу

У Сумській громаді в суботу оголошено день жалоби

Впродовж доби зафіксовано 145 бойових зіткнень

Співвідношення жертв атаки російського дрона в Сумській області по рейсовому автобусу змінилося: дев'ятеро загиблих і четверо поранених

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА