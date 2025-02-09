Сили оборони збили 70 зі 151 БПЛА РФ

У ніч на 9 лютого російські окупанти атакували територію України 151 ударним БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 70-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях", – вказано в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що 74 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків). Два БпЛА - досі в повітрі.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Житомирщина та Волинь.