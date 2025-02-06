Міністр оборони США Хегсет планує відвідати зустріч у форматі Рамштайн у Брюселі

Міністр оборони США Піт Хегсет наступного тижня їде до Європи та планує відвідати зустріч контактної групи щодо допомоги Україні у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, пише Politico у четвер з посиланням на неназваного американського чиновника оборони та чотирьох осіб, знайомих із планом.

"Сполучені Штати потенційно можуть очолювати майбутні зустрічі у форматі Ramstein", - пише видання.

Як повідомлялося, Велика Британія скликає 26-те засідання Контактної групи з питань оборони України, так званий "Рамштайн" 12 лютого у Брюсселі напередодні засідання міністрів оборони країн-членів НАТО. Участь у засіданні також візьме міністр оборони України Рустем Умєров.