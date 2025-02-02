Окупанти вдарили безпілотником по Слобідському району Харкова – ОВА

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Російська окупаційна армія завдала удару по Слобідському району Харкова, дані про потерпілих та руйнування уточнюються, повідомив глава обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у ніч на неділю, 2 лютого.

"За попередніми даними, ворог вдарив по Слобідському району Харкова. На цю хвилину інформація про потерпілих не надходила. Дані щодо руйнувань перевіряються", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Водночас мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що за попередньою інформацією, у Слобідському районі був "удар ворожого БПЛА".

Усі відповідні служби виїхали на місце.