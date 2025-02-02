Інтерфакс-Україна
Події
00:13 02.02.2025

Окупанти вдарили безпілотником по Слобідському району Харкова – ОВА

1 хв читати
Окупанти вдарили безпілотником по Слобідському району Харкова – ОВА
Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

Російська окупаційна армія завдала удару по Слобідському району Харкова, дані про потерпілих та руйнування уточнюються, повідомив глава обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у ніч на неділю, 2 лютого.

"За попередніми даними, ворог вдарив по Слобідському району Харкова. На цю хвилину інформація про потерпілих не надходила. Дані щодо руйнувань перевіряються", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Водночас мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що за попередньою інформацією, у Слобідському районі був "удар ворожого БПЛА".

Усі відповідні служби виїхали на місце.

 

 

Теги: #харків #удар #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:11 08.05.2025
На Харківщині внаслідок удару ворожого дрона по цивільному автомобілю постраждали троє жінок

На Харківщині внаслідок удару ворожого дрона по цивільному автомобілю постраждали троє жінок

08:31 08.05.2025
Ворог скинув авіабомбу на багатоповерхівку в Костянтинівці: поранено щонайменше 12 цивільних

Ворог скинув авіабомбу на багатоповерхівку в Костянтинівці: поранено щонайменше 12 цивільних

00:43 08.05.2025
Харків отримає шість тролейбусів Skoda 21Tr з чеського міста Брно - МЗС

Харків отримає шість тролейбусів Skoda 21Tr з чеського міста Брно - МЗС

15:41 07.05.2025
Сили оборони знищили 2 з 5 російських балістичних ракет та 81 з 197 БПЛА – ПС ЗСУ

Сили оборони знищили 2 з 5 російських балістичних ракет та 81 з 197 БПЛА – ПС ЗСУ

07:19 07.05.2025
Двоє загиблих та восьмеро постраждалих внаслідок атаки ворожих дронів на Київ

Двоє загиблих та восьмеро постраждалих внаслідок атаки ворожих дронів на Київ

05:30 07.05.2025
Пожежа в багатоповерхівці в Бучанському районі Київської області - ОВА

Пожежа в багатоповерхівці в Бучанському районі Київської області - ОВА

05:03 07.05.2025
Падіння уламків ворожих БпЛА зафіксовано в кількох районах Києва - КМВА

Падіння уламків ворожих БпЛА зафіксовано в кількох районах Києва - КМВА

04:52 07.05.2025
Падіння уламків ворожих БпЛА зафіксовано в кількох районах Києва - КМВА

Падіння уламків ворожих БпЛА зафіксовано в кількох районах Києва - КМВА

23:04 06.05.2025
Російські БпЛА нанесли щонайменше 13 ударів по Запоріжжю - ОВА

Російські БпЛА нанесли щонайменше 13 ударів по Запоріжжю - ОВА

06:58 06.05.2025
До 4 зросла кількість постраждалих у Харкові – ОВА

До 4 зросла кількість постраждалих у Харкові – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Єрмак обговорив з Рубіо припинення вогню та перспективи мирного врегулювання

Єрмак: Для нас важливо, щоб припинення вогню було повне, безумовне, і саме в цьому полягає українська позиція

Внаслідок авіаудару на Сумщині загинула людина, ще одна зазнала поранень – ОВА

Зеленський ввів в дію санкції проти 58 росіян і 74 юросіб, серед них є компанії з Ірану, Узбекистану та Китаю (Гонконг)

Стефанішина: на сьогодні домовленість з державами-членами ЄС і ЄК полягає в тому, що ми всі переговорні напрямки відкриємо одночасно

ОСТАННЄ

Мерц оголосив свій візит до Києва, а також лідерів Франції, Польщі та Британії

Глава СБУ звільнив з посади працівника СБУ Лойфа після журналістського розслідування - ЗМІ

Єрмак: створення Спецтрибуналу за злочин агресії проти України це більше, ніж політична заява

ЄС спрямував €1 мільярд з надприбутків від російських активів на оборонну промисловість України - Умєров

Український павільон DAKH: Vernacular Hardcore відкрився на Biennale Architettura 2025 у Венеції

Умєров обговорив на зустрічі із делегацією Міноборони ФРН посилення системи ППО та перспективи співробітництва у сфері ОПК

На фронті від початку доби відбулось 162 зіткнення - Генштаб

Насіров вийшов з-під варти під внесену за нього заставу в 40 млн грн - ЗМІ

За дві доби "перемир'я" РФ не припинила обстрілювати Сумщину, загинули троє цивільних та семеро поранені - ОВА

МЗС України: Україна розцінює присутність лідерів іноземних держав на параді в Москві як недружній крок

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА