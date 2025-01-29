Інтерфакс-Україна
Події
12:08 29.01.2025

Окупанти атакували будинок у Благовіщенському під Херсоном, загинув місцевий житель

1 хв читати

Житель селища Благовіщенське Херсонської міської громади загинув внаслідок удару по житловому будинку в середу вранці, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Близько 10:00 росіяни атакували житловий будинок, через що смертельні поранення дістав 23-річний місцевий житель. Мої співчуття рідним і близьким загиблого", - написав Прокудін в Телеграм.

Благовіщенське лежить на захід від Херсону, у 6 км від міста, на річці Кошовій, що є рукавом дельти Дніпра.

Теги: #херсонська_область #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:08 06.05.2025
Загинула жителька Комишан через російську атаку – Херсонська ОВА

Загинула жителька Комишан через російську атаку – Херсонська ОВА

23:55 05.05.2025
Літній чоловік загинув через ворожий обстріл Херсонщини – ОВА

Літній чоловік загинув через ворожий обстріл Херсонщини – ОВА

19:58 05.05.2025
Через ворожі авіаудари по Підлиману на Харківщині постраждали двоє мирних мешканців - прокуратура

Через ворожі авіаудари по Підлиману на Харківщині постраждали двоє мирних мешканців - прокуратура

21:03 04.05.2025
Одна людина дістала поранення через скидання вибухівки з ворожого дрона в Херсоні

Одна людина дістала поранення через скидання вибухівки з ворожого дрона в Херсоні

12:09 04.05.2025
УЧХ допомагав постраждалим від атаки БпЛА з боку РФ на двох локаціях в столиці

УЧХ допомагав постраждалим від атаки БпЛА з боку РФ на двох локаціях в столиці

19:17 03.05.2025
Ворожий дрон атакував людей в центрі Херсону, одна жертва і двоє постраждалих

Ворожий дрон атакував людей в центрі Херсону, одна жертва і двоє постраждалих

12:51 03.05.2025
УЧХ працює на ліквідації наслідків російських атак БпЛА на Харків

УЧХ працює на ліквідації наслідків російських атак БпЛА на Харків

12:36 03.05.2025
Через ворожі авіаудари по Боровій Харківської області загинув місцевий житель

Через ворожі авіаудари по Боровій Харківської області загинув місцевий житель

21:52 02.05.2025
У Херсонській області мирний житель загинув внаслідок підриву на міні

У Херсонській області мирний житель загинув внаслідок підриву на міні

19:20 02.05.2025
Компенсацію отримали вже 48 киян, чиє житло пошкоджено обстрілом 24 квітня, надійшла 61 заява – Кличко

Компенсацію отримали вже 48 киян, чиє житло пошкоджено обстрілом 24 квітня, надійшла 61 заява – Кличко

ВАЖЛИВЕ

Генсекретар ОЕСР прибув в Україну, щоб представити Економічний огляд та Огляд доброчесності України

Колишніх топчиновників нафтової компанії України оголосили в міжнародний розшук Інтерполу через привласнення 5,8 млрд грн

Повітряні сили: Підтверджено збиття 54 ударних БпЛА типу Shahed, 70 – локаційно втрачені

Росіяни пошкодили два водогони в Костянтинівці на Донеччині

ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку

ОСТАННЄ

Україна закликає усі іноземні держави утриматися від участі їхніх військовослужбовців у параді в Москві 9 травня - заява МЗС

Профільний комітет Ради розпочав розгляд питання ратифікації угоди між Україною та США про копалини - нардеп

Останки 42 людей виявлено на місці ексгумації у колишньому селі Пужники на Тернопільщині

АП ВАКС звільнила від кримінальної відповідальності екснардепа Пацкана у зв’язку із закінченням строків давності

Через ворожі обстріли Купʼянського району Харківщини постраждав 16-річний підліток і пенсіонерка - прокуратура

Україна суттєво просунулись у боротьбі проти корупції - генсек ОЕСР

Шмигаль: Україна рішуче налаштована виграти мир, який настане після завершення війни

Троє ворожих агентів поширювали відео, записані з полоненими українськими воїнами під тиском

Трамп доручив реконструювати "Алькатрас" і знову відкрити там в'язницю

В четвер в Україні у західних та північних областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА