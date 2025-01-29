Окупанти атакували будинок у Благовіщенському під Херсоном, загинув місцевий житель

Житель селища Благовіщенське Херсонської міської громади загинув внаслідок удару по житловому будинку в середу вранці, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Близько 10:00 росіяни атакували житловий будинок, через що смертельні поранення дістав 23-річний місцевий житель. Мої співчуття рідним і близьким загиблого", - написав Прокудін в Телеграм.

Благовіщенське лежить на захід від Херсону, у 6 км від міста, на річці Кошовій, що є рукавом дельти Дніпра.