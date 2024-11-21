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19:37 21.11.2024

Фонд Нормана Фостера презентував економічну стратегію Харкова

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Фонд Нормана Фостера презентував економічну стратегію Харкова

Фонд Нормана Фостера презентував економічну стратегію Харкова в межах проєкту Європейської економічної комісії ООН UN4 Ukrainian Cities, повідомила пресслужба Харківської міськради.

"Стратегія, яку ми сьогодні обговорюємо, - це не просто набір ініціатив або рекомендацій. Це дорожня карта майбутнього Харкова, яка дасть змогу не тільки відновити зруйноване, а й побудувати сучасне, інноваційне та комфортне місто (...) У стратегії враховано всі аспекти - від будівництва енергоефективного житла до створення наукового кварталу (...) Харків має стати комфортним місцем для життя, роботи та навчання", - прокоментував міський голова Ігор Терехов.

Економічна стратегія розвитку Харкова, що доповнює концепцію Генерального плану міста, є багатовекторним документом, спрямованим на інтеграцію в європейський ринок і адаптацію до стандартів Євросоюзу. Її важливим компонентом є будівництво наукового кварталу - проєкту, який стане ядром науково-дослідницької діяльності, залучення в місто молодих талантів та інвесторів.

Серед основних напрямів один із її авторів, професор Оксфордського університету Іан Голден, зазначив підтримку людського капіталу через освітні та інноваційні проєкти, збалансований розподіл інвестицій між промисловістю, агросектором і технологіями, реформу законодавства для залучення інвесторів, екологізацію міста, впровадження енергоефективних рішень, а також співробітництво з міжнародними партнерами з урахуванням потреб місцевого бізнесу у відновленні Харкова.

Також, за його словами, Харків як один із промислових і наукових центрів країни відіграє головну роль у її трансформації, враховуючи, що економіка України перебуває в перехідному періоді.

"Промислове виробництво в Харкові завжди мало конкурентоспроможність на міжнародній арені, а науковий потенціал та університети створювали базу для переходу до економіки знань. Наше завдання - не тільки відновити втрачене, а й створити інноваційну платформу для майбутнього розвитку", - сказав він.

Окрему увагу на зустрічі було приділено також концепції Генерального плану Харкова, який продовжує розробляти команда архітекторів під керівництвом Нормана Фостера.

"Від початку нашої спільної роботи ми поставили перед собою завдання не просто реконструювати пошкоджені об'єкти, а створити місто майбутнього. Інтеграція нових індустрій, збереження історичної спадщини та залучення інвестицій - це основні аспекти нашого плану", - зазначив Фостер.

У межах заходу було оголошено, що Німеччина надасть фінансування для реалізації низки ініціатив у 2025 році, зокрема для продовження розроблення проєкту житлового мікрорайону Північної Салтівки з переможцями міжнародного конкурсу та інших пілотних проєктів у межах концепції Генерального плану.

В онлайн-зустрічі взяли участь автори стратегії - професори Оксфордського та Гарвардського університетів Іан Голден та Едвард Глейзер, міжнародні експерти та архітектори, а також лорд Норман Фостер.

 

Теги: #харків #план #відновлення

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