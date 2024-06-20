Економіка

16:16 20.06.2024

Напрацьовуються рішення щодо забезпечення скрапленим газом вразливого населення прифронтових територій Харківщини - Мінреінтеграції

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Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України працює над створенням рішень щодо забезпечення скрапленим газом вразливих верств населення прифронтових територій Харківської області, повідомляє пресслужба міністерства.

"Передбачається створити механізми, що дають змогу постачати скраплений газ у балонах як гуманітарну допомогу для проходження зимового періоду вразливим категоріям населення на прифронтових територіях", - ідеться в повідомленні за результатами спеціальної наради.

Зазначається, що пілотною областю для відпрацювання проєкту буде Харківська.

"Ми маємо забезпечити гуманітарним побутовим газом вразливі категорії населення прифронтових територій. Тому необхідно об'єднати зусилля і злагоджено відпрацювати цей гуманітарний трек у Харківській області для подальшого масштабування в інших прифронтових регіонах", - додали у відомстві.

Теги: #скраплений #газ

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