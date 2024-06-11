Конкуренція серед претендентів на ринку праці знижується п'ятий місяць поспіль

Шукачі роботи в травні оновили або створили майже 304,4 тис. резюме, це на 5% менше за показники квітня за зростання кількості вакансій на 2%, що означає зниження конкуренції на українському ринку праці, такі основні результати травневого дослідження від Work.ua.

"Така тенденція триває вже п'ять місяців. Ба більше, середня конкуренція претендентів на вакансію в травні була найнижчою за весь період із січня 2021 року", - зазначено в повідомленні.

Водночас роботодавці розмістили на Work.ua рекордну кількість вакансій із початку повномасштабного вторгнення - понад 113 тис. У компанії вважають, що літо-2024 аж ніяк не стане "низьким сезоном".

Щоб впоратися з дефіцитом кадрів, роботодавці дедалі охочіше пропонують роботу пенсіонерам (+19% вакансій у травні), людям з інвалідністю (+11%) і ветеранам (+14%).

Ще одна сезонна тенденція - збільшення кількості вакансій для студентів (+6% до квітня) і людей без досвіду (+4%).

У травні найбільший приріст вакансій був в Івано-Франківській, Черкаській, Запорізькій (+3%), Сумській та Київській (по +2%) областях. В Одеській, Дніпропетровській і Харківській областях роботи побільшало лише на 1%.

При цьому на Львівщині кількість вакансій навіть скоротилася - менш ніж на 1% порівняно з квітнем.

Згідно з дослідженням, за кількістю вакансій знову лідирує сфера обслуговування - кількість пропозицій становила майже 21,1 тис. (+3% до квітня).

Серед сфер зайнятості найбільшу кількість вакансій пропонують у робітничих спеціальностях і виробництві (19,3 тис., +1% до квітня), продажу і закупівлі (14,2 тис. вакансій, - 2%), роздрібній торгівлі (13,6 тис., +2%) і готельно-ресторанному бізнесі (11,9 тис., +3%).

Водночас, лідером за приростом вакансій стала категорія "охорона, безпека", завдяки вакансіям у Силах оборони (+9% до квітня).

"Традиційно, найвища конкуренція за дистанційні посади... Серед пропозицій офлайн-роботи за показником конкуренції лідирують Київська, Вінницька, Львівська, Харківська та Волинська області", - констатували в Work.ua.

Загальний спад конкуренції дещо знизив градус напруги в IT: конкуренція за найбільш популярні посади (front-end програміст, верстальник, вебдизайнер, тестувальник) знизилася, але все ще у 10-20 разів вища за середню.

Висока конкуренція за творчі та digital-посади, як-от кіносценарист, кастинг-менеджер, копірайтер, адміністратор інтернет-магазину, контент-фахівець.

Як зазначено в дослідженні, ближче до літа на ринку праці додалося неповнолітніх кандидатів: у травні їхня кількість збільшилася до 4,7 тис. осіб (+16% до квітня). У Work.ua вважають, що молоді люди шукатимуть сезонні підробітки.

Стосовно середньої зарплати, то вже четвертий місяць її рівень залишається незмінним і становить 20 тис. грн. Серед областей-лідерів тільки в Дніпропетровській області середні зарплати зросли до 19,5 тис. грн (+500 грн до квітня).

У травні найвищі середні зарплати (крім керівних посад і сфери IT) ринок праці пропонував фахівцям у Силах оборони України - у середньому 70 тис. грн. Серед цивільних професій найвищі зарплати отримували медіабаєр (50 тис. грн), водій-міжнародник (47,5 тис. грн), рихтувальник (42,5 тис. грн), ендодонтист, ріелтор (по 40 тис. грн), арматурник (37,5 тис. грн) та бізнес-аналітик (35,5 тис. грн), медіапродюсер (35 300 грн).

Говорячи про військовий рекрутинг, у Work.ua наголосили, що в травні 621 підрозділ мав хоча б одну вакансію на work.ua/zsu/, що на 4% більше за показники квітня. Кількість пропозицій роботи в свою чергу збільшилася на 15% і становить 4770 вакансій.

У травні найбільший приріст вакансій (+23%) було зафіксовано в категорії медицина/фармацевтика, а серед лідерів за кількістю вакансій, як і раніше, охорона/безпека і транспорт/автобізнес.

Як повідомили в Work.ua, уперше кількість відгуків на вакансії від Сил оборони зросла - у травні шукачі надіслали майже 16,8 тис. відгуків, що на 10% більше, ніж у квітні. Попри це показник конкуренції впав, адже кількість відгуків не відповідає кількості вакансій.

Серед претендентів, які відгукнулися на вакансії Сил оборони в травні, 35% жінок і 65% чоловіків.

Крім того, у травні зросла кількість відгуків від чоловіків віком від 25 до 55 років - такі шукачі надіслали на 19% більше відгуків, ніж у квітні.