Керівником департаменту торговельних площ Arricano призначено Олену Швець

Обов'язки керівника департаменту торговельних площ групи компаній Arricano в Україні з 1 червня виконує Олена Швець.

Як повідомили в пресслужбі Arricano, новий директор відповідатиме за координацію та контроль роботи департаменту, управління договорами оренди, ефективну співпрацю з партнерами-орендарями.

"Ринок торговельної нерухомості в умовах війни проходить період трансформації і завдяки цьому стає більш стійким до різних чинників. Мій шлях у групі компаній Arricano в Україні припав на воєнний час і період пандемії, утім, разом з командою ми відмінно вирішили всі кризові ситуації, щоб зовнішні фактори не завадили роботі ТРК. Впевнена, що на позиції директорки департаменту торговельних площ зможу екстраполювати свій багаторічний досвід і привнести якісні зміни для компанії", - зазначила Олена Швець.

Олена Швець - професіонал з більш ніж 16 роками роботи на ринку торговельної нерухомості та управління торговельними площами. За фахом економіст, вищу освіту здобула в Європейському університеті фінансів, інформаційних систем, менеджменту та бізнесу. До приходу в групу компаній Arricano в Україні обіймала посаду комерційної директорки київського ТРЦ New Way.

В Arricano чотири роки працювала менеджером з оренди, зокрема доклала багато зусиль для формування якісного пулу орендарів торговельного комплексу "Сонячна Галерея" (Кривий Ріг), підтримки компаній-партнерів і залучення нових орендарів в умовах війни.

"За період роботи в групі компаній Arricano в Україні Олена якісно трансформувала tenant-mix ТРК "Сонячна Галерея" у Кривому Розі, оперативно та професійно реагувала на всі виклики, що виникали під час роботи торговельного центру в умовах війни в Україні. Переконана, що досвід Олени на керівній посаді дасть змогу по-новому подивитись на поточні завдання, оцінити перспективи й визначити можливості, реалізація яких матиме позитивний вплив на розвиток Arricano", - зазначила CEO ТОВ "Аррікано Ріел Естейт" Анна Чуботіна.

Arricano Real Estate Plc (Кіпр) спеціалізується на будівництві торговельно-розважальних центрів, є одним з провідних розробників на ринку нерухомості України. Володіє та управляє п'ятьма торговельними центрами в країні загальною площею 147,6 тис. кв. м: "РайON" і "Проспект" у Києві, "Сонячна Галерея" у Кривому Розі, City Mall у Запоріжжі. Компанії також належать 49,9% у ТРЦ Sky Mall (Київ) і земельні ділянки для подальшого будівництва трьох об'єктів, що перебувають на стадії проєктування. Компанія також споруджує київський ТРК Lukianivka.

Згідно з Опендатабот, дохід Arricano Real Estate Plc за 2023 рік становив 36 млн 155,9 тис. грн, що на 52,8% вище за результати 2022 року, чистий прибуток зріс у 2,28 раза - до 7 млн 167,7 тис. грн.

Згідно зі звітом за перше півріччя 2022 року, найбільшим акціонером був естонець Рауно Тедер (Rauno Teder), який збільшив свій пакет до 70,86% з 15,92% після того, як його батько Гіллар Тедер (Hillar Teder) передав йому свою частку. Серед акціонерів були названі також Dragon Capital Investments Limited і Юрій Полд (Jüri Põld).