Попит на зарядні станції та інші альтернативні джерела живлення в мережі "Фокстрот" зріс утричі з початку року

Попит на зарядні станції та інші альтернативні джерела живлення в мережі "Фокстрот" зріс утричі від початку 2024 року, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі ритейлера.

"З кінця березня, після чергових масованих ворожих атак на ГЕС, ТЕЦ та іншу енергетичну інфраструктуру, попит на зарядні станції та інші альтернативні джерела живлення зріс у 2,5-3 рази, якщо порівнювати з початком 2024 року", - повідомив менеджер із категорії збуту мережі "Фокстрот" Євген Таран.

За його словами, особливо змінилася географія сформованого попиту. Раніше, під час таких атак, за станціями черга була по всій країні, тепер у регіонах, які найбільше постраждали від атак на енергоінфраструктуру.

"Найбільший продаж станцій, павербанків тощо спостерігаємо на Харківщині, Одещині, Миколаївщині, Львівщині, Дніпропетровщині та деяких центральних регіонах. Однак і в західних регіонах купують станції, зокрема, щоб передати їх родичам або друзям у східну частину країни", - повідомив Таран.

Що стосується систем накопичення енергії та генераторів, то порівняно з блекаутом зими 2022/2023, наразі попит нижчий. За словами Тарана, тоді на ринку був стан паніки, споживачі купували все, щоб не залишитися без світла (від павербанків і ліхтариків до генераторів).

"Зараз покупець уже більш обізнаний, свідомо підходить до вибору того чи іншого товару, який допоможе не залишитися без світла і мобільного зв'язку. Він звертає увагу на бренд, технічні та якісні характеристики необхідного пристрою, швидкість зарядки та наявний сервіс, який може надати лише офіційний постачальник в Україні", - зазначив він.

При цьому, за словами Тарана, ціни на зарядні станції порівняно з 2022-2023 роками значно впали, мережі додатково стимулюють попит акціями.

Найближчим часом у низці роздрібних магазинів "Фокстрот" будуть представлені ще й сонячні панелі (системи накопичення енергії).

"Частина нашого персоналу вже проходить навчання від одного з відомих брендів на ринку зарядних станцій (ECOFLOW). Тож наші фахівці можуть допомогти клієнту купити не просто станцію чи павербанк, а підібрати конкретні рішення на "зараз і сьогодні", враховуючи і сонячні панелі, щоб заздалегідь подбати і забезпечити себе електрикою та освітленням на тривалий час у разі відключень", - повідомив Таран.

Щодо інших альтернативних технологій (вітер, теплові насоси тощо), то в компанії не планують їх вводити в асортимент.

"Це більш проєктні рішення, які потребують більше часу для аналітики можливостей підключення, налаштування і коштують у рази дорожче", - повідомив він.

Таран додав, що 100% магазинів мережі "Фокстрот" енергонезалежні, тому "навіть при вимкненому світлі по всьому місту наші фахівці допоможуть із вибором техніки, зокрема для віддаленої роботи".

"Фокстрот" - одна з найбільших в Україні омніканальних торговельних мереж за кількістю магазинів і обсягами продажу електроніки та побутової техніки. Станом на травень 2024 року ритейлер оперує 124 магазинами, що працюють, у 67 містах України, зокрема в прифронтовому Херсоні, онлайн-майданчиком foxtrot.ua і однойменним мобільним застосунком.

Бренд "Фокстрот" розвиває група компаній "Фокстрот". Співзасновники - Валерій Маковецький і Геннадій Виходцев.