Економіка

19:09 30.04.2024

НБУ у вівторок зміцнив курс гривні на 15 коп.

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НБУ у вівторок зміцнив курс гривні на 15 коп.

Національний банк України (НБУ) після зниження офіційного курсу гривні в понеділок на 6 коп. у вівторок підвищив його на 15 коп. - до 39,5151 грн/$1, свідчать дані центробанку.

"Регулятор продовжує політику нівелювання дуже різких змін курсу. Точний обсяг інтервенцій за сьогодні назвати важко, але, на нашу думку, йдеться про близько $100 млн або, можливо, трохи більше", - прокоментував провідний експерт департаменту глобальних ринків ОТП Банку Євген Міюц агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, сьогодні міжбанківський ринок відкрився зниженням курсу долара порівняно з понеділком.

"Торги відбувалися на рівнях 39,45/39,50-39,48/39,52 грн/$1 протягом більшої частини торговельної сесії. Однак у другій половині дня котирування зросли до рівнів 39,62/39,66 грн/$1", - зазначив Міюц.

Банкір повідомив, що сьогодні обсяг угод на торговельній платформі Bloomberg становив $203 млн.

Довідкове значення курсу нацвалюти, що встановлюється НБУ на 12:00, у вівторок підвищилося на 19 коп. - до 39,5089 грн/$1.

Курс нацвалюти на готівковому ринку сьогодні зміцнився менш відчутно - на 3 коп., до 39,85 грн/$1.

З початку 2024 року офіційний курс гривні опустився на 4%, або 1,51 грн, а з моменту переходу Нацбанку 3 жовтня минулого року до режиму керованої гнучкості - на 8,1%, або 2,95 грн.

Як повідомлялося, чистий продаж доларів Нацбанком знизився минулого тижня до $532,4 млн із $695,1 млн попереднього тижня, проте за чотири тижні досяг $2,06 млрд порівняно з $1,788 млрд у березні та $1,509 млрд у лютому.

Теги: #гривня_курс

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