Економіка

14:05 25.04.2024

НБУ АНОНСУВАВ НИЗКУ КРОКІВ ВАЛЮТНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ НАЙБЛИЖЧИМИ ТИЖНЯМИ

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НБУ АНОНСУВАВ НИЗКУ КРОКІВ ВАЛЮТНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ НАЙБЛИЖЧИМИ ТИЖНЯМИ

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