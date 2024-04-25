НБУ АНОНСУВАВ НИЗКУ КРОКІВ ВАЛЮТНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ НАЙБЛИЖЧИМИ ТИЖНЯМИ
НБУ АНОНСУВАВ НИЗКУ КРОКІВ ВАЛЮТНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ НАЙБЛИЖЧИМИ ТИЖНЯМИ
НБУ АНОНСУВАВ НИЗКУ КРОКІВ ВАЛЮТНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ НАЙБЛИЖЧИМИ ТИЖНЯМИ
У призначенні пенсії українцям, які працювали за кордоном, зараховуватимуть отриманий там страховий стаж - Мінсоцполітики
НБУ знизив облікову ставку трохи більше за очікування - до 13,5% і її оцінку на кінець року - до 13%
У призначенні пенсії українцям, які працювали за кордоном, зараховуватимуть отриманий там страховий стаж - Мінсоцполітики
НБУ знизив облікову ставку трохи більше за очікування - до 13,5% і її оцінку на кінець року - до 13%
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