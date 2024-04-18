Економіка

21:57 18.04.2024

НБУ в четвер послабив гривню на 6 коп. - до нового мінімуму

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НБУ в четвер послабив гривню на 6 коп. - до нового мінімуму

Національний банк України (НБУ) після підвищення офіційного курсу гривні в середу на 3 коп. у четвер опустив його на 6 коп. - до нового історичного мінімуму 39,6037 грн/$1, свідчать дані центробанку.

Головний дилер Райффайзен Банку Сергій Зарицький повідомив, що торги стартували з котирувань 39,60-39,70 грн/$1, протягом дня курс коливався в широких межах від 39,50 грн/$1 до 39,7650 грн/$1, а закрилися торги на рівні 39,63-39,67 грн/$1.

Банкір зазначив, що сьогодні обсяг угод у системі Bloomberg склав $151 млн, що дещо менше, ніж $163 млн у середу.

Довідкове значення курсу нацвалюти, що встановлюється НБУ на 12:00, у четвер ослабло на 1 коп. - до 39,5640 грн/$1.

Курс нацвалюти на готівковому ринку сьогодні впав одразу на 15 коп. - до 39,95 грн/$1.

Таким чином, із початку 2024 року офіційний курс гривні опустився на 4,2%, або 1,60 грн, а з моменту переходу Нацбанку 3 жовтня минулого року до режиму керованої гнучкості - на 8,3%, або 3,04 грн.

Як повідомлялося, незважаючи на ослаблення офіційного курсу гривні до нового мінімуму, чистий продаж доларів Нацбанком минулого тижня скоротився до $377,1 млн із $454 млн попереднього.

За підсумками березня чистий продаж НБУ зріс до $1,79 млрд з $1,51 млрд у лютому, проте з урахуванням стрибка зовнішніх надходжень до рекордного рівня майже в $9 млрд міжнародні резерви збільшилися в березні одразу на 18%, або на $6,7 млрд - до також рекордного рівня $43,76 млрд.

НБУ в січні знизив прогноз міжнародних резервів України на кінець 2024 року до $40,4 млрд із $44,7 млрд і до $42,1 млрд із $45 млрд на кінець 2025 року.

Згідно з опублікованим днями Всесвітнім економічним опитуванням МВФ середньорічний курс гривні до долара становитиме цьогоріч 41,0 грн/$1, а наступного року - 45,8 грн/$1, тоді як до держбюджету-2024 закладено середньорічний курс 40,7 грн/$1.

 

 

Теги: #гривня_курс

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