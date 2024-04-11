ЄБА виступила проти ухвалення законопроєктів про "чорне зерно" через закладені в них корупційні ризики

Законопроєкти про "чорне зерно", рекомендовані комітетом Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики до другого читання, імовірно, створять корупційні ризики через можливе встановлення ручного режиму регулювання зовнішніх поставок сільськогосподарської продукції, вважають у Європейській Бізнес Асоціації (ЄБА).

У бізнес-об'єднанні нагадали, що вже висловлювали свої побоювання щодо законопроєктів №10168-2 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення здійснення зовнішньоекономічних операцій з експорту деяких товарів" та №10169-2 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо вдосконалення здійснення зовнішньоекономічних операцій з експорту деяких товарів". Однак у бізнесу все ще залишаються до них запитання.

"Існує висока ймовірність, що до другого читання в законопроєкті №10168-2 залишаться норми щодо можливості блокування податкових накладних на експорт. Варто наголосити, що блокування податкової накладної в контексті цього механізму означатиме блокування фізичного експорту товару (на відміну від нинішнього механізму блокування податкових накладних усередині країни, коли таке блокування не спричиняє зупинку руху товару, а лише має наслідком неотримання податкового кредиту покупцем)", - пояснили в ЄБА.

Експерти асоціації застерегли, що наслідком фізичного блокування експорту може стати колапс цілої системи морських портів України. Додатково це суттєво знизить надходження валютної виручки в економіку України, чого наразі не можна допускати. Окрім цього, представники бізнесу висловлюють занепокоєння щодо можливого встановлення повноваження податкових органів блокувати експорт шляхом визнання реальних торговельних операцій фіктивними.

"Ще одним положенням, яке не підтримує бізнес-спільнота, є порядок встановлення мінімально допустимих експортних цін. Так, мінімально допустимі експортні ціни встановлюватимуться один раз на місяць, що є недостатнім та у багатьох випадках може не відображати реальний рівень цін на ринку аграрної продукції у відповідний момент часу. Наслідком упровадження такого механізму буде неможливість укладення або виконання контрактів за цінами, які є насправді ринковими, а встановлений державою мінімум цін є застарілим за часом", - наголосили в асоціації.

За даними ЄБА, в обох законопроєктах прописано норми так, що заборонять змішування пшениці для досягнення необхідних експортних специфікацій, що робить їх критичними для агрогалузі.

Водночас, згідно з текстом документів, мінімальні експортні ціни щодо пшениці формуватимуться за класами, оскільки їм доступна інформація про внутрішній ринок України, і тоді стає незрозумілим, з яким класом Державна митна служба України має порівнювати ціну експортного контракту на змішану пшеницю.

ЄБА закликала уряд і парламент підходити виважено й обдумано до процесу законодавчих змін у частині експорту аграрної продукції, а також попросила не ухвалювати ці ризикові для ринку та держави законодавчі ініціативи.