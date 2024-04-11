Рада схвалила в повторному першому читанні законопроєкт про перезавантаження БЕБ

Парламент України схвалив у повторному першому читанні законопроєкт про вдосконалення роботи Бюро економічної безпеки (БЕБ) за основу.

За словами члена фракції "Голос" Ярослава Железняка, відповідний законопроєкт №10439 на засіданні в четвер підтримали 264 народні депутати, проти - п'ятеро, не голосували - 26.

"Із доброго. Ми значно віджали їх по головних правках: визначальний голос міжнародників і обов'язкова переатестація. На цьому все", - прокоментував результати голосування нардеп.

Голова парламентського фінкомітету Данило Гетманцев уточнив, що цей законопроєкт, після доопрацювання тижнем раніше, передбачає відбір і подання на розгляд прем'єр-міністра України не більше ніж двох кандидатур на посаду директора БЕБ, а також перші строки для незалежних оцінок (аудитів) ефективності діяльності БЕБ (оцінювання здійснює комісія після завершення першого і третього року на посаді директора бюро, призначеного в порядку, передбаченому цим законопроєктом).

Також, додав Гетманцев, законопроєкт запроваджує доопрацьований механізм атестації працівників БЕБ, строк проведення якої не може перевищувати 12 місяців з дня призначення на посаду директора БЕБ, а сам він повинен буде формувати нову дисциплінарну комісію.

Железняк наголосив, що проєктом закону має бути передбачено одного, а не двох кандидатів на посаду директора БЕБ, а також потрібна детально прописана переатестація та процедура відбору на цю посаду.

"Усе це є в зауваженнях бізнесу, МВФ та G7. Голова коаліції взяв на себе зобов'язання це врахувати", - зазначив нардеп.

Крім того, Железняк повідомив, що під час засідання лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія публічно зобов'язався доопрацювати закон за вимогами МВФ, G7 і бізнесу.

Як повідомлялося, 21 лютого комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти за основу законопроєкт №10439, але 23 лютого уряд його не підтримав (за - 222 народні депутати, для ухвалення рішення потрібно щонайменше 226 голосів на підтримку).

Раніше цей законопроєкт розкритикували численні бізнес-асоціації. Зазначалося, що він не був узгоджений з міжнародними партнерами і декларував перезавантаження бюро через рік після війни.

Також, за словами голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна і Железняка, законопроєкт №10439 зберігав контроль Офісу президента для БЕБ.