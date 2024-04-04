Крісталіна Георгієва стала єдиним кандидатом на посаду глави МВФ на наступний термін

Нинішній директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва стала єдиним кандидатом на цю посаду на наступні п'ять років.

"Термін висунення кандидатур на посаду наступного директора-розпорядника МВФ завершився 3 квітня. Було висунуто єдиного кандидата - нинішнього керівника МВФ Крісталіну Георгієву", - йдеться в заяві виконавчої ради організації.

"Виконавча рада діятиме відповідно до процедури, описаної в повідомленні про початок процесу відбору кандидатів на посаду глави МВФ 13 березня. Метою виконавчої ради є якомога швидше завершення цього процесу, щонайбільше до кінця квітня 2024 року", - зазначено в заяві МВФ.

Директора-розпорядника МВФ призначає виконавча рада на п'ятирічний термін. Крісталіна Георгієва, якій у серпні виповниться 71 рік, обійняла цю посаду в жовтні 2019 року.