Ferrexpo заявляє про пролонгацію випуску фінзвіту за 2023 рік після консультацій з аудиторами через судові розгляди ПГЗК

Гірничорудна компанія Ferrexpo з активами в Україні заявляє, що потребує більше часу на підготовку річного фінансового звіту за підсумками діяльності в 2023 році через судові процеси щодо дочірньої компанії ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" (ПГЗК, Ferrexpo Poltava Mining, Горішні Плавні Полтавської обл.).

Згідно з пресрелізом компанії у вівторок увечері щодо фінансових результатів за 2023 рік і української дочірньої компанії, "Ferrexpo plc повідомляє, що після обговорень зі своїми аудиторами та беручи до уваги можливі судові розгляди в Україні щодо дочірньої компанії - ПГЗК, про які було оголошено 11 березня 2024 року, компанії потрібно більше часу для підбиття підсумків за весь фінансовий рік".

Водночас констатується, що компанія зробить додаткові оголошення щодо завершення й публікації фінансових результатів за повний рік, у міру необхідності.

"Крім того, заплановане сьогодні, 12 березня 2024 року, засідання в Господарському суді Полтавської області з розгляду позову ТОВ "Кисень" перенесено", - ідеться в пресрелізі.

Уточнюється, що наразі дата перенесеного засідання суду невідома. Компанія продовжує вивчати варіанти врегулювання боргу перед ТОВ "Кисень" або узгодження продовження умов оплати.

Як повідомлялося, 11 березня поточного року Ferrexpo заявило про врегулювання фінансового спору між ПГЗК з одним із постачальників послуг ТОВ "Кисень" (Полтава), щоб уникнути судових розглядів. Згідно з пресрелізом компанії, сума заборгованості, заявленої ТОВ "Кисень" за договором поставки, становить 2,2 млн грн (близько $58 тис.). Ferrexpo було поінформовано про те, що суд призначив на 12 березня 2024 року підготовче засідання Господарського суду Полтавської області, на якому буде ухвалено рішення про початок процедури захисту кредиторів ПГЗК.

"Дізнавшись про розгляд, правління Ferrexpo зробило кроки щодо врегулювання боргу. З огляду на обмеження на роботу банківських рахунків ПГЗК в Україні та характер платежів, що здійснюються для погашення боргу, ПГЗК наразі не може гарантувати, що кошти буде отримано вчасно, і з цієї причини ПГЗК паралельно також домагається погодження продовження умов оплати", - констатувалося раніше в пресрелізі.

Також зазначалося, що ПГЗК отримав повідомлення про постанову суду, видану за позовом прокурора, про замороження банківських рахунків підприємства. Ця дія пов'язана з триванням в Україні розслідування, розпочатого в листопаді 2022 року Національною поліцією щодо ймовірного незаконного видобутку корисних копалин (щебеню), подробиці якого було розкрито в проміжних результатах групи за 2023 рік і річному звіті за 2022 рік.

Також повідомлялося, що Рада директорів Ferrexpo ухвалила рішення не виплачувати раніше оголошених проміжних дивідендів у розмірі 3,3 цента США за акцію через програш у суді апеляції ПГЗК за поручительствами на суму 4,727 млрд грн (близько $125 млн) за кредитами банку "Фінанси та Кредит" ("ФтаК"). Проміжні дивіденди були оголошені 18 січня 2024 року й мали бути виплачені акціонерам 23 лютого 2024 року.

30 січня 2024 року Ferrexpo подала касаційну скаргу до Верховного Суду України та заяву про зупинення виконання рішення Східного господарського апеляційного суду в Харкові. Доки Верховний Суд не розгляне заяви, є ризик примусового виконання рішення, однак Ferrexpo вважає, що ці претензії необґрунтовані, компанія має переконливі аргументи для захисту своєї позиції.

Компанія нагадала, що 7 грудня 2022 року ПГЗК отримав позов на суму 4,727 млрд грн щодо оспорюваних поручительств. Поруки було видано за кредитами банку "ФтаК", що належить контролюючому акціонеру групи Костянтину Жеваго, який Ferrexpo раніше використовувала як основний транзакційний банк в Україні. Фінустанова все ще перебуває в процесі ліквідації після того, як НБУ оголосив її неплатоспроможною і 18 вересня 2015 року ввів у неї тимчасову адміністрацію.

Позивач за цим позовом стверджує, що він придбав права за певними кредитними угодами, спочатку укладеними між банком і різними позичальниками, деякі з яких є асоційованими особами контролюючого акціонера групи, шляхом укладення договору відступлення з Фондом гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО).

Ferrexpo - залізорудна компанія з активами в Україні. Ferrеxpo належить 100% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК", 100%-ва частка ТОВ "Єристівський ГЗК" і 99,9%-ва - ТОВ "Біланівський ГЗК".

Ferrеxpo в першому півріччі 2023 року скоротила чистий прибуток утричі - до $27,01 млн за падіння виручки у 2,8 раза - до $334,01 млн, а її EBITDA впала в 7,6 раза - до $63,64 млн.