Економіка

17:11 05.03.2024

Перша в ЄС Стратегія ВПК: Інвестувати разом, більше, краще, створюючи загальноєвропейський ринок

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Перша в ЄС Стратегія ВПК: Інвестувати разом, більше, краще, створюючи загальноєвропейський ринок

Перша в історії існування Європейського Союзу Європейська оборонно-промислова стратегія спрямована на якісний загальноєвропейський розвиток оборонно-промислового комплексу з повною інтеграцією України.

Так у вівторок у Брюсселі на пресконференції після завершення засідання колегії Європейської комісії окреслила суть схваленого документа виконавча віцепрезидентка Європейської комісії Маргрете Вестагер. "Ми хочемо інвестувати більше, ми маємо інвестувати краще, що значною мірою означає спільне інвестування та інвестування в європейському масштабі", - сказала вона.

Вестагер також повідомила, що другий документ, який було ухвалено - Програма оборонної промисловості - "візьме на себе роль інструменту, який ми створили у відповідь на війну в Європі", маючи на увазі рішення про збільшення виробництва боєприпасів, яке вже перебуває в процесі виконання.

Крім того, буде створено правову основу, яка заохочуватиме держави-члени до тіснішої співпраці за допомогою спільних закупівель або спільного управління життєвим циклом оборонної продукції. "Нарешті, ми дамо можливість державам-членам створювати європейські оборонні проєкти, що становлять спільний інтерес, щоб вони могли об'єднати зусилля в стратегічних проєктах, які жодна країна не може реалізувати самостійно. Для підтримки цієї програми початковий бюджет становить 1,5 млрд євро... Ми пропонуємо досягти мети до 2030 року закуповувати спільно 40% устаткування і 50% устаткування закуповувати в Європейському Союзі", - назвала віцепрезидентка ЄК встановлені цілі.

Вестагер, наголосивши на майбутніх виборах у США, заявила про необхідність "домогтися правильного трансатлантичного балансу незалежно від динаміки виборів у США". "Ми маємо взяти на себе більше відповідальності за нашу власну безпеку, зберігаючи при цьому повну прихильність нашому альянсу НАТО. Покращена здатність діяти зробить нас сильнішим союзником", - переконана вона.

Віцепрезидентка також заявила про необхідність створити "справжній загальноєвропейський оборонний ринок" із можливостями для інноваційних компаній із цивільного сектору, чия продукція "може допомогти дати нашим збройним силам перевагу в стратегії". "Програма, яку ми презентуємо сьогодні, вирішить цю проблему, стимулюючи транскордонну співпрацю і приділяючи велику увагу підвищенню ролі малого та середнього бізнесу і компаній малої та середньої капіталізації, зробить це за рахунок цільового фінансування", - деталізувала Вестагер.

Вона знову заявила про плани Європейської комісії "повністю інтегрувати українську оборонну промисловість у цю екосистему". "Ми побачили, як технологічні прориви можуть допомогти дати перевагу на полі бою, і наш новий офіс оборонних інновацій у Києві допоможе досягненням в обох напрямах (мається на увазі, допоможе і українській, і європейській сторонам - ІФ-У)", - пояснила віцепрезидентка Єврокомісії.

Теги: #впк #опк #україна #єс

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