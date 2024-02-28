Економіка

13:58 28.02.2024

Мінекономіки планує кілька пілотних оцінок наглядових рад держкомпаній у 2024 р. - заступник міністра економіки

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Мінекономіки планує кілька пілотних оцінок наглядових рад держкомпаній у 2024 р. - заступник міністра економіки

Держава як власник має намір провести кілька пілотних оцінок діяльності наглядових рад підконтрольних державі компаній у рамках нових норм закону щодо вдосконалення корпоративного управління держкомпаніями (№5593), який Верховна Рада ухвалила 22 лютого, повідомив заступник міністра економіки Олексій Соболев.

"Закон містить механізми для контролю над наглядовими радами: впроваджується регулярне їх оцінювання - щонайменше раз на три роки, але можна й раніше, є чіткий перелік підстав звільнення наглядових рад, тобто не можна просто так звільнити. Для деяких компаній ми будемо пілоти робити цього року, оцінювати їх, щоб був постійний зворотний зв'язок і звітність", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Соболев наголосив, що таке посилення відповідальності в законі запроваджується одночасно зі збільшенням повноважень наглядових рад.

За його словами, наглядова рада тепер відповідатиме за результати призначення менеджменту, за результати компанії, за виконання тих стратегічних завдань, які ставить держава, оформлюючи їх листами очікування.

Коментуючи ситуації, коли з якихось причин підконтрольна державі компанія не має повноважної наглядової ради, Соболев назвав їх нетиповими й зазначив, що уряд, особливо у війну, і далі ухвалюватиме рішення від імені акціонера.

"Механізм управління підприємством, коли за відсутності наглядової ради повноваження переходить до зборів акціонерів, під час воєнного стану має залишатися", - зазначив заступник міністра, додавши, що так само це працює і в акціонерних компаніях приватного сектору.

За його словами, під час війни потрібно ухвалювати рішення дуже часто, тому потрібно мати контроль над компанією. "Оскільки ми передаємо виключні повноваження, такі як призначення і звільнення директора, затвердження фінансових, інвестиційних, стратегічних планів, великих угод, на наглядову раду, то за її відсутності не можна підписати будь-який кредит, оформити реструктуризацію. Чекати три місяці, поки йде конкурс на нову раду, а менше за ринкових умов не можна, - це не варіант", - пояснив Соболев.

Він зазначив, що рішення, які ухвалює акціонер за відсутності наглядової ради, є тимчасовими.

"Тобто коли зібралася нова наглядова рада, вона може їх скасувати. Отже, немає сенсу щось робити, бо все одно нова рада прийде й зробить так, як їй потрібно", - сказав заступник міністра економіки.

Теги: #соболев #мінекономіки

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