Уряд, СУП, AmCham, ФРУ, ТПП, УСПП, IT Ukraine, CEO Club підписали заяву про поглиблення співпраці

Уряд і окремі представники українського бізнесу підписали заяву про поглиблення співпраці щодо поліпшення бізнес-клімату в Україні на форумі з відкриття платформи "Зроблено в Україні" в Києві в понеділок.

Уточнюється, що від Кабміну підпис поставила перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко, від бізнесу - голова ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник, виконавчий директор Спілки українських підприємців Катерина Глазкова, голова ради директорів AmCham Олена Кошарна, президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков, президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах.

Крім того, документ підписали голова Асоціації підприємців-ветеранів АТО Сергій Позняк, голова ради CEO Club Ukraine Ігор Кабузенко, член ради представників асоціації IT Ukraine Тарас Кицмей та виконавчий директор ГС "Український фуд-ритейл альянс" Наталія Петровська.

"Перед обличчям екзистенційної загрози для існування української державності побудова ефективної взаємодії між бізнесом і владою - питання національної безпеки України. Ефективна взаємодія потребує побудови нового формату діалогу для розв'язання нагальних питань й для напрацювання нового суспільного договору між підприємцями та державою, зокрема у спільній протидії й запобіганні незаконному тиску на підприємців, прозорому оподаткуванні та чесній сплаті податків, упровадженні механізмів розвитку українських виробників", - ідеться в спільній заяві.

У документі наголошується, що держава зобов'язується створювати умови для запобігання неправомірному тиску силовиків на бізнес, зменшувати адміністративне навантаження та підвищувати прозорість системи оподаткування, роботи митниці, формувати сприятливий бізнес-клімат, продовжувати дерегуляцію економічних відносин, де це можливо та доцільно.

Також, згідно з заявою, держава має впроваджувати програми розвитку українських виробників, зокрема шляхом доступу до публічних закупівель і стимулювання попиту на українські товари; сприяти інвестиціям через доступ до дешевого фінансового ресурсу, розвитку промислової інфраструктури та спрощення приєднання до мереж, доступу до сировини, страхування інвестицій; відкривати зовнішні ринки для українських товарів і забезпечувати підтримку українського несировинного експорту.

Зі свого боку представники бізнесу зобов’язалися сплачувати податки в передбаченому законодавством обсязі, офіційно працевлаштовувати працівників та офіційно виплачувати повну заробітну плату, не співпрацювати з РФ, інвестувати у виробництво та розвиток бізнесу в Україні, а також забезпечувати гідне повернення ветеранів у робоче середовище.

Крім того, в заяві сторони визначили пріоритетні першочергові напрямки для співпраці між державою та підприємцями, до яких зарахували напрацювання практичних рішень для зменшення тиску на підприємців з боку правоохоронних органів, зокрема напрацювання відповідних змін до КПК, перезавантаження БЕБ, визначення критеріїв віднесення бізнесу до категорії "білого" та переліку переваг такого бізнесу і створення платформи для отримання зворотного зв'язку від підприємців.

Також пріоритетними цілями сторони визнали напрацювання ініціатив для підтримки розвитку українських виробників і розробку рішень для вдосконалення та диджиталізації системи бронювання і відряджень.

У Мінекономіки уточнили, що робота з напрацювання рішень здійснюватиметься на базі Ради з підтримки підприємництва, а також на платформі "Зроблено в Україні" та майданчиках українських бізнес-об'єднань.