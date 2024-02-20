Економіка

15:52 20.02.2024

"Укроборонпром" розпочинає співпрацю з провідним європейським виробником ракетних систем

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"Укроборонпром" розпочинає співпрацю з провідним європейським виробником ракетних систем

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" підписало меморандум із провідною компанією з розроблення та виробництва ракетних систем - MBDA Deutschland, повідомляє пресслужба АТ "УОП".

"Документ передбачає спільне вивчення програм або можливостей співпраці щодо систем та концепцій протиповітряної оборони, зокрема для протидії БПЛА. Потенційні сфери партнерства – дослідження, розробка, виробництво, інвестиції тощо", - йдеться в повідомленні української компанії в телеграм-каналі у вівторок.

"Співпраця з провідними світовими зброярськими компаніями не лише розширює наявні можливості України на полі бою, а й закладає міцний фундамент для подальшого розвитку нашої оборонної промисловості та сприяє її інтеграції в оборонну промисловість НАТО", - зазначив генеральний директор АТ "УОП" Герман Сметанін, слова якого наводить пресслужба.

У свою чергу керуючий директор MBDA Deutschland Томас Готтшильд сказав: "Ця угода є важливою віхою у відносинах між оборонними галузями наших країн. Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з "Укроборонпромом", провідним гравцем у європейській оборонній промисловості".

MBDA Deutschland розробляє і виробляє системи протиракетної та протиповітряної оборони, які відповідають поточним і майбутнім потребам військ.

 

Теги: #укроборонпром #mbda_deutschland

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