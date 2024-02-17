"Укроборонпром" уклав угоду про співпрацю з німецькою компанією Dynamit Nobel Defence

"Укроборонпром" у суботу, 17 лютого 2024 року, підписав Меморандум з одним із лідерів глобального збройового співтовариства - Dynamit Nobel Defence, повідомляє пресслужба "Укроборонпрому" в телеграм-каналі.

"Наше партнерство важливе для посилення оборонних потужностей, важливе для Перемоги України та побудови Арсеналу вільного світу", - зазначив генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін.

Зазначається, що Dynamit Nobel Defence GmbH (DND) - німецький виробник озброєнь, дочірнє підприємство ізраїльської компанії "Rafael". Компанія була заснована 1865 року Альфредом Нобелем.